One UI 8.5 rompe la modalità scura sui Galaxy: cosa sta succedendo e come aggirare il problema

Samsung sta raccogliendo in queste ore nuove segnalazioni dagli utenti Galaxy dopo l’aggiornamento a One UI 8.5, arrivato su diversi modelli, tra cui Galaxy S25 e Galaxy S24.

Il problema riguarda la modalità scura, che in alcune app — soprattutto quelle di Google — appare sballata: pezzi neri, aree grigie e dettagli chiari finiscono nella stessa schermata. Il telefono non si blocca e non sembra esserci un guasto serio. Però l’effetto si nota, eccome. E infatti se ne sta parlando su Reddit, con riprese anche da Android Authority e AndroidHeadlines.

Le segnalazioni: interfacce a metà tra nero, grigio e chiaro

Le prime lamentele parlano di una modalità scura rotta su One UI 8.5. In pratica, pulsanti, sfondi e menu non seguono più una linea visiva uniforme. Alcuni utenti hanno pubblicato screenshot in cui la stessa app mostra elementi in nero, riquadri in grigio scuro e zone quasi grigio chiaro, con un risultato confuso e poco leggibile. “Sembra che il tema non sappia quale colore usare”, ha scritto un utente su Reddit dopo l’aggiornamento.

Le segnalazioni non arrivano da un solo modello: Android Authority cita casi su Galaxy S25, mentre nei commenti compaiono riferimenti anche ad altri dispositivi Samsung aggiornati. Per ora non emergono problemi più pesanti, come crash o blocchi del sistema. Resta però un fastidio concreto per chi usa il telefono con il tema scuro attivo tutto il giorno, soprattutto di sera o in ambienti poco illuminati.

Perché il bug si vede soprattutto nelle app Google e con Material You

Secondo quanto ricostruito dagli utenti e ripreso dalla stampa specializzata, il bug della modalità scura su Samsung Galaxy sembra comparire soprattutto nelle app Google, dove entra in gioco il sistema grafico Material You. Il nodo sarebbe il rapporto tra il modo in cui Google gestisce colori e stile dell’interfaccia e le modifiche introdotte da Samsung con One UI 8.5.

Un utente Reddit, indicato come MohamedEIngar, ha spiegato che Samsung avrebbe cambiato la palette colore predefinita, creando un conflitto con il sistema dinamico usato da Google per adattare sfondi, pulsanti e accenti cromatici. Non è una conferma ufficiale, va precisato. Ma la spiegazione torna con il tipo di problema visto finora: non un’app che si chiude, ma un tema scuro che applica tonalità diverse nella stessa schermata. Samsung, al momento, non ha pubblicato una nota tecnica sul caso.

Come aggirare il problema: Color Palette, Shizuku e prossimo aggiornamento

In attesa di un intervento ufficiale, alcuni utenti stanno provando ad aggirare il problema modificando la Color Palette dalle impostazioni Sfondo e stile dei Galaxy. In diversi casi, cambiare combinazione di colori avrebbe riportato temporaneamente la modalità scura a un aspetto più uniforme. Un’altra strada citata nelle discussioni è l’uso di strumenti come Shizuku, o versioni derivate, per tornare ai colori precedenti a One UI 8.5.

È però una soluzione più tecnica, non per tutti, e richiede una certa dimestichezza con gli strumenti di sistema. Per la maggior parte degli utenti conviene partire dalle impostazioni già presenti sul telefono e, se il difetto resta, inviare una segnalazione tramite l’app Samsung Members. Un utente ha condiviso anche lo screenshot di una chat con l’assistenza Samsung, in cui un operatore avrebbe parlato di un futuro aggiornamento con colori “più scuri”. Non è una comunicazione ufficiale dell’azienda. Per ora, quindi, non resta che aspettare il prossimo update.