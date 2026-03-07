OnePlus 15T, il flagship compatto con batteria da 7.500 mAh e ricarica fino a 100W

Il nuovo OnePlus 15T promette batteria e ricarica da top di gamma assoluto: quando è previsto il lancio
Le anticipazioni sul prossimo OnePlus 15T iniziano a concretizzarsi. L’azienda ha infatti confermato alcuni dettagli chiave del nuovo smartphone, tra cui una batteria di capacità molto elevata e un sistema di ricarica estremamente veloce.
Le informazioni emergono da comunicazioni ufficiali e teaser diffusi dal brand, che delineano le caratteristiche principali di quello che dovrebbe essere un flagship compatto della nuova generazione.
Batteria da 7.500 mAh: una capacità insolita per un top di gamma compatto
Il punto più rilevante riguarda l’autonomia. OnePlus ha confermato che il 15T integrerà una batteria da 7.500 mAh, una capacità particolarmente elevata per uno smartphone con dimensioni relativamente contenute.
Nel mercato dei flagship, valori simili sono più comuni su dispositivi di grandi dimensioni o su modelli orientati all’autonomia. Il dato risulta quindi significativo soprattutto considerando che il dispositivo dovrebbe adottare un display di circa 6,3 pollici, posizionandosi nella categoria dei top di gamma compatti.
Il salto rispetto ai modelli precedenti della stessa linea è evidente. Ad esempio, il OnePlus 13T introdotto nel 2025 integra una batteria da 6.260 mAh, mentre altri modelli recenti del brand hanno superato i 7.000 mAh solo nelle varianti più grandi.
Supporto alla ricarica cablata da 100W e wireless da 50W
Oltre alla capacità energetica, OnePlus ha confermato anche le specifiche relative alla ricarica. Il dispositivo supporterà ricarica cablata da 100W e ricarica wireless da 50W.
Si tratta di valori già adottati su altri modelli recenti dell’azienda e che permettono di ridurre sensibilmente i tempi di ricarica anche con batterie molto capienti. In condizioni ideali, sistemi di ricarica di questa potenza possono completare un ciclo quasi completo in circa mezz’ora, se utilizzati con alimentatori compatibili.
È prevista anche una modalità di alimentazione bypass, che consente di alimentare direttamente il dispositivo durante sessioni di gioco o utilizzo intensivo senza stressare la batteria.
Tecnologia delle batterie e gestione energetica
La batteria del OnePlus 15T dovrebbe utilizzare una tecnologia basata su anodo in silicio-carbonio, una soluzione sempre più diffusa nei dispositivi premium. Questa architettura permette di aumentare la densità energetica mantenendo dimensioni relativamente contenute e migliorando la durata nel tempo della cella.
Secondo le indicazioni condivise dal produttore, questa tipologia di batteria può conservare una percentuale elevata della capacità originale anche dopo diversi anni di utilizzo, contribuendo alla longevità del dispositivo.
Altre caratteristiche attese
Sebbene l’azienda abbia comunicato ufficialmente solo alcuni dettagli, diverse anticipazioni delineano ulteriori caratteristiche tecniche del dispositivo. Tra le specifiche più citate nelle indiscrezioni figurano:
display OLED compatto da circa 6,3 pollici
chipset di fascia alta di ultima generazione
fotocamera con teleobiettivo periscopico da 50 MP
certificazione di resistenza ad acqua e polvere.
Questi elementi suggeriscono un posizionamento nel segmento premium, con particolare attenzione a prestazioni, autonomia e fotografia.
La data di lancio
Il OnePlus 15T dovrebbe essere presentato nel corso del 2026, inizialmente nel mercato cinese e successivamente a livello internazionale. Le tempistiche precise non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma i teaser pubblicati dall’azienda indicano che l’annuncio potrebbe avvenire nel breve periodo.