OnePlus Nord 4 5G in offerta: prestazioni solide e autonomia per ogni esigenza

Trovare un’offerta come questa è davvero raro: il OnePlus Nord 4 5G viene proposto a soli 400,65 euro invece di 499 euro, grazie a un imperdibile sconto del 20%. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, soprattutto per chi desidera portarsi a casa uno smartphone di fascia media con caratteristiche da top di gamma. Non è un semplice taglio di prezzo, ma un invito concreto a salire di livello, con la certezza di acquistare un dispositivo progettato per stupire sotto ogni punto di vista.

Caratteristiche tecniche che fanno la differenza

Il OnePlus Nord 4 5G non si limita a promettere, ma mantiene con specifiche tecniche che lasciano il segno.

Basta pensare alla potenza del processore Snapdragon 7+ Gen 3, una vera garanzia di reattività e fluidità, abbinato a ben 12 GB di RAM – espandibili virtualmente fino a 16 GB – e a 256 GB di memoria interna. Con questa configurazione, puoi gestire fino a 44 app contemporaneamente in background senza rallentamenti, lasciando spazio alla tua creatività e produttività in ogni momento.

La fotocamera principale LYT-600 da 50 MP, dotata di stabilizzazione ottica, regala scatti nitidi e video in 4K a 60fps che catturano ogni dettaglio, mentre la grandangolare è da 8 MP e la fotocamera frontale “True-Skin” da 16 MP, e restituisce selfie naturali e impeccabili, perfetti per chi ama condividere ogni momento.

L’autonomia è uno dei suoi punti di forza: la batteria da 5500 mAh garantisce fino a due giorni di utilizzo intenso e, grazie alla ricarica ultrarapida da 100W, puoi passare dallo 0% all’80% in appena 20 minuti.

Il display OLED da 6,74 pollici, con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco di 2150 nit, assicura colori brillanti e una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia Aqua Touch ti permette di usare il telefono anche con le dita bagnate, una comodità che fa la differenza nella vita di tutti i giorni.

Non solo potenza e autonomia: il OnePlus Nord 4 5G conquista anche per il suo design ultrasottile: è spesso appena 7,99 mm ed è realizzato in alluminio aeronautico, garanzia di eleganza e resistenza.

La colorazione “Oasis Green” aggiunge un tocco di originalità che non passa inosservato, distinguendosi dalle solite proposte anonime. Sul fronte software, OxygenOS 14 offre un’esperienza d’uso fluida e aggiornata, con la sicurezza di ricevere 4 anni di aggiornamenti di sistema e ben 6 anni di patch di sicurezza: un investimento a lungo termine che protegge il tuo acquisto.

Design e supporto software: il valore aggiunto

Non lasciarti sfuggire questa occasione: con il OnePlus Nord 4 5G hai tutto quello che serve per vivere la tecnologia al massimo, senza compromessi e con la certezza di aver fatto la scelta giusta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.