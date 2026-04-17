OpenAI presenta GPT-Rosalind: l’AI che accelera la scoperta di nuovi farmaci

OpenAI ha presentato GPT-Rosalind, un nuovo modello di intelligenza artificiale pensato per aiutare la ricerca scientifica e velocizzare la scoperta di farmaci, con l’obiettivo di ridurre tempi e complessità in uno dei settori più lenti e costosi.

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è entrata in molti ambiti della vita quotidiana, ma uno dei campi dove può avere l’impatto più profondo è quello della medicina. Con GPT-Rosalind, OpenAI prova a fare un passo in questa direzione, sviluppando un sistema progettato specificamente per il lavoro scientifico.

Il modello prende il nome da Rosalind Franklin, la scienziata che ha contribuito alla scoperta della struttura del DNA, e nasce con un obiettivo preciso: aiutare ricercatori e aziende a muoversi più velocemente tra dati complessi, studi e ipotesi.

Un’AI pensata per la ricerca, non per l’uso quotidiano

A differenza degli strumenti più diffusi, questo modello non è pensato per un uso generale. GPT-Rosalind è progettato per lavorare su ambiti molto specifici come biologia, chimica e farmacologia, dove la quantità di dati e la complessità delle informazioni rendono il lavoro particolarmente lento.

Il sistema è in grado di analizzare articoli scientifici, consultare database specializzati e mettere insieme informazioni provenienti da fonti diverse per supportare attività come la formulazione di ipotesi o la progettazione di esperimenti.

In pratica, non sostituisce gli scienziati, ma li aiuta a orientarsi più rapidamente tra grandi quantità di dati, suggerendo possibili direzioni di ricerca.

Perché può cambiare davvero i tempi della ricerca

Lo sviluppo di un farmaco è un processo lungo e complesso che può richiedere anche più di dieci anni. Una delle difficoltà principali è proprio la fase iniziale, in cui bisogna individuare le molecole giuste e capire come intervenire su una malattia.

È qui che strumenti come GPT-Rosalind possono fare la differenza. Analizzando rapidamente dati su proteine, geni e molecole, l’AI può aiutare a individuare connessioni che richiederebbero molto più tempo con metodi tradizionali.

Non significa che i farmaci arriveranno subito sul mercato, ma che le prime fasi della ricerca potrebbero diventare più veloci e meno dispersive.

Un progetto ancora in fase iniziale

Al momento GPT-Rosalind non è disponibile per il grande pubblico. Il modello è stato rilasciato in forma limitata a istituzioni e aziende selezionate, con un accesso controllato pensato per evitare usi impropri.

OpenAI sta già collaborando con grandi aziende del settore farmaceutico e della ricerca per testare l’integrazione del sistema nei processi reali.

Il punto chiave resta questo: l’intelligenza artificiale non è ancora in grado di creare da sola nuovi farmaci, ma può diventare uno strumento sempre più importante per accelerare la ricerca e ridurre i tempi di sviluppo.

Ed è proprio su questo equilibrio che si giocherà il futuro: non sostituire il lavoro umano, ma affiancarlo in una delle sfide più complesse, quella di trovare cure più efficaci in tempi più brevi.