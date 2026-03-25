OpenAI può chiudere Sora: perché il video AI rischia di perdere spazio a favore del coding

OpenAI potrebbe mettere da parte Sora come prodotto autonomo per concentrare tempo, calcolo e sviluppo su strumenti più utili nel lavoro quotidiano, soprattutto quelli legati al coding e alla produttività.

Nelle ultime ore si è rafforzata l’idea che Sora, il progetto video di OpenAI, possa essere avviato verso una chiusura come app separata e come piattaforma dedicata agli sviluppatori. È una notizia che colpisce perché Sora era stato presentato come uno dei simboli più spettacolari della nuova fase dell’intelligenza artificiale, quella capace di trasformare semplici prompt in video realistici e d’impatto. Eppure proprio questo carattere così visibile e impressionante potrebbe non bastare più in una fase in cui il mercato chiede soprattutto strumenti utili, continui e facili da monetizzare.

Il punto centrale è questo: generare video con modelli avanzati richiede una quantità enorme di potenza di calcolo, costi elevati e una gestione molto delicata sul piano dei contenuti. In parallelo, il settore AI si sta spostando sempre di più verso prodotti che aiutano a scrivere codice, automatizzare attività, organizzare flussi di lavoro e aumentare la produttività di aziende e professionisti. Se davvero OpenAI ha deciso di ridurre il peso di Sora, la scelta sembra andare proprio in questa direzione.

Perché il focus si sposta sul coding

Il coding AI oggi vale molto più di una demo spettacolare. Non perché sia più affascinante, ma perché entra nella vita concreta di sviluppatori, team tecnici, startup, aziende e perfino utenti comuni che iniziano a usare l’intelligenza artificiale per scrivere script, correggere errori, accelerare compiti ripetitivi e costruire strumenti reali. In questo scenario, una piattaforma video come Sora rischia di apparire meno centrale rispetto a prodotti che accompagnano il lavoro ogni giorno.

Questo non vuol dire che il video generativo non conti più. Vuol dire piuttosto che, nella gerarchia delle priorità, OpenAI potrebbe aver deciso di mettere davanti ciò che rende di più, costa meno in proporzione e rafforza la sua posizione nel mercato professionale. Quando una società di questo livello rialloca risorse, di solito non lo fa soltanto per ragioni tecniche, ma perché vede cambiare il baricentro dell’intero settore. E oggi quel baricentro sembra andare sempre di più verso strumenti operativi e meno verso prodotti costruiti soprattutto sull’effetto wow.

Cosa cambia per chi guarda da fuori

Per chi usa l’AI da semplice osservatore, la possibile chiusura di Sora può sembrare una notizia interna al mondo tech. In realtà racconta qualcosa di molto più ampio. Dice che questa fase dell’intelligenza artificiale sta diventando meno esibizione e più utilità. Dopo mesi in cui il video generativo è stato uno dei campi più chiacchierati, adesso sembra farsi largo una logica diversa: conta di più lo strumento che ti fa lavorare meglio rispetto a quello che ti sorprende una volta sola.

È anche un segnale interessante per chi produce contenuti, sviluppa software o segue da vicino l’evoluzione delle piattaforme AI. Se OpenAI davvero chiuderà Sora come ambiente autonomo, il messaggio sarà molto netto: la corsa non si decide più solo sulla creatività visiva, ma sulla capacità di diventare indispensabili dentro attività quotidiane, processi di lavoro e strumenti di produttività. E in questo passaggio il coding pesa sempre di più.

Alla fine, più che la sorte di un singolo prodotto, conta ciò che questa scelta lascia intravedere. Il futuro dell’AI, almeno per ora, sembra voler premiare meno le vetrine e molto di più gli strumenti che restano aperti sulla scrivania tutto il giorno.