OpenAI, utenti in rivolta per GPT-5: Altman fa marcia indietro su GPT-4o

Il recente debutto di GPT 5 era senza dubbio mirato a consolidare la posizione di OpenAI come leader indiscusso del settore dell’intelligenza artificiale. Ma, nei fatti, ciò che si è verificato è stato un vero e proprio caso di studio su quanto sia fondamentale la libertà di scelta per la comunità degli utenti, una lezione che l’azienda guidata da Sam Altman ha dovuto apprendere nel modo più diretto e, forse, doloroso.

Tutto ha avuto inizio con una decisione che, nelle intenzioni di OpenAI, avrebbe dovuto semplificare l’esperienza d’uso e portare automaticamente l’utente verso la soluzione più performante. L’introduzione di GPT 5 ha infatti comportato la rimozione dell’accesso ai modelli precedenti, tra cui il popolarissimo GPT 4o. La piattaforma ha imposto un sistema in cui la selezione del modello avveniva in modo automatico, togliendo agli utenti la possibilità di scegliere in prima persona quale versione utilizzare per le proprie esigenze.

Questa scelta ha generato un’immediata ondata di proteste utenti, che si sono manifestate in modo tangibile: migliaia di abbonamenti sono stati cancellati in poche ore, mentre le petizioni online si sono moltiplicate, evidenziando quanto la libertà di scelta sia percepita come un valore imprescindibile, soprattutto da chi fa un uso quotidiano e professionale dei modelli AI.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha dovuto intervenire pubblicamente, ammettendo che l’azienda aveva sottovalutato il legame, sia emotivo che pratico, che gli utenti avevano sviluppato con specifiche versioni dei modelli AI. In una dichiarazione che ha rapidamente fatto il giro del mondo tech, Altman ha riconosciuto l’errore strategico e ha annunciato il ripristino dell’accesso alle versioni precedenti, incluso il tanto richiesto GPT 4o.

Il clamore suscitato dalla vicenda ha travalicato i confini della sola comunità tech. Personalità di rilievo come Elon Musk hanno colto l’occasione per sollevare interrogativi sul ritmo vertiginoso dell’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale, sottolineando i rischi di un progresso che non tenga conto della centralità dell’utente. Nel frattempo, i vertici di OpenAI e Microsoft hanno tentato di ridimensionare l’accaduto, ribadendo la propria visione strategica orientata all’innovazione e alla massima efficienza.

Il caso GPT 5 si è rapidamente trasformato in un campanello d’allarme per tutte le aziende impegnate nello sviluppo di modelli AI avanzati. La lezione è chiara: nell’era dell’intelligenza artificiale evoluta, il successo di una piattaforma non può prescindere dal rispetto della libertà di scelta degli utenti. Trasparenza, flessibilità e autonomia decisionale diventano elementi chiave, tanto quanto le innovazioni tecnologiche che caratterizzano i nuovi modelli.