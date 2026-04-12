Oppo Find X9s Pro arriva anche a livello globale: design, memoria e dettagli ufficiali prima del lancio

Oppo prepara il debutto globale del nuovo Find X9s Pro e nelle ultime ore sono arrivati dettagli ufficiali che permettono di capire meglio come sarà uno degli smartphone più attesi delle prossime settimane.

Il lancio è fissato per il 21 aprile durante un evento in Cina, ma la novità più interessante è che il Find X9s Pro non resterà confinato al mercato locale. Oppo ha infatti confermato che il dispositivo arriverà anche a livello globale, insieme al modello Ultra già annunciato nei giorni scorsi.

Nel frattempo, la fase di preordine è già partita sul mercato cinese e proprio da qui arrivano le informazioni più concrete su design, configurazioni e caratteristiche principali.

Design compatto e schermo con bordi sottilissimi

Uno degli elementi che emerge subito riguarda il formato. Il Find X9s Pro avrà un display da 6,3 pollici, una scelta che lo posiziona tra i modelli più compatti rispetto alla media degli smartphone top di gamma attuali.

Oppo ha inoltre confermato la presenza di cornici molto ridotte, con bordi dello schermo spessi appena 1,1 mm. Un dettaglio che punta a migliorare l’esperienza visiva senza aumentare troppo le dimensioni complessive del dispositivo.

Dal punto di vista estetico, il telefono sarà disponibile in quattro colorazioni, pensate per coprire gusti diversi, anche se per ora non sono stati diffusi tutti i nomi ufficiali per il mercato internazionale.

Memoria e configurazioni disponibili

Altro elemento già definito riguarda le varianti di memoria. Il Find X9s Pro arriverà in quattro configurazioni, con una base già piuttosto alta per gli standard attuali.

Si parte da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, fino ad arrivare alla versione più completa con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Una scelta che punta chiaramente a un pubblico che utilizza lo smartphone in modo intenso, tra app pesanti, foto, video e contenuti multimediali.

La presenza di tagli così ampi indica anche la volontà di Oppo di posizionare il dispositivo nella fascia più alta del mercato, in diretta competizione con i modelli premium già disponibili.

Fotocamera da 200 MP e collaborazione Hasselblad

Tra i punti più interessanti c’è il comparto fotografico. Oppo ha confermato la presenza di due fotocamere da 200 megapixel, sviluppate in collaborazione con Hasselblad, un nome ormai associato ai progetti fotografici più ambiziosi del marchio.

Si tratta di una configurazione che punta chiaramente a distinguersi sul piano della qualità delle immagini, soprattutto in un momento in cui la fotografia resta uno degli elementi principali nella scelta di uno smartphone.

Al momento non sono stati diffusi tutti i dettagli tecnici sui sensori o sulle modalità di scatto, ma è probabile che Oppo riveli ulteriori informazioni nei giorni precedenti al lancio ufficiale.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Con l’evento del 21 aprile ormai vicino, è facile aspettarsi nuovi dettagli su prestazioni, batteria e software. Oppo sta già costruendo l’attenzione attorno al Find X9s Pro e al modello Ultra, anticipando gradualmente le caratteristiche principali.

Per chi sta valutando un nuovo smartphone, questo tipo di annuncio è importante perché offre una prima idea concreta di cosa arriverà sul mercato a breve. Il vero test, però, sarà capire come queste specifiche si tradurranno nell’uso quotidiano, tra autonomia, prestazioni e qualità fotografica.

Il quadro è già abbastanza chiaro: Oppo vuole giocare un ruolo da protagonista nella fascia alta e il Find X9s Pro è uno dei modelli su cui punta per farlo nei prossimi mesi.