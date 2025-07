Oral-B iO 3N è in offerta Prime Day: prezzo shock, sconto del 57%

La pulizia dentale trova un grande alleato durante il Prime Day 2025 di Amazon: Oral-B iO 3N, uno dei migliori spazzolini elettrici sul mercato, ora è disponibile su Amazon a soli 59,99 euro (-57%). Questo dispositivo è un concentrato di tecnologia progettato per garantire gengive più sane e una rimozione della placca superiore del 100% rispetto ai modelli manuali, il tutto in appena sette giorni. E al prezzo in offerta non puoi dirgli di no.

Protezione intelligente per la tua salute orale

Il Oral-B iO 3N si distingue per la sua capacità di combinare design professionale e funzionalità avanzate. La sua testina rotonda, ispirata agli strumenti odontoiatrici, e le setole oscillanti garantiscono una pulizia profonda, mentre la vera rivoluzione è l’integrazione con un’app mobile basata su intelligenza artificiale. Questa applicazione monitora il tuo spazzolamento in tempo reale, offrendo suggerimenti personalizzati per ottimizzare la tua routine quotidiana.

Con tre modalità di utilizzo, questo spazzolino si adatta a ogni esigenza: dalla pulizia quotidiana standard, a una modalità più delicata per i denti sensibili, fino a una funzione specifica per lo sbiancamento. La versatilità del Oral-B iO 3N lo rende perfetto per tutta la famiglia, garantendo risultati personalizzati e professionali per ogni membro.

Grazie al sensore di pressione integrato, il dispositivo ti avvisa se stai esercitando troppa forza, prevenendo così possibili danni alle gengive. Inoltre, il timer luminoso ad anello ti guida per rispettare i due minuti di spazzolamento raccomandati dagli esperti. Un’attenzione ai dettagli che fa la differenza.

Il design compatto e il peso contenuto rendono il dispositivo maneggevole e ideale anche per i viaggi. Nella confezione, oltre allo spazzolino, troverai una testina di ricambio e un tubetto di dentifricio Gengive & Smalto Pro-Repair Classico da 75 ml, un kit completo per iniziare subito a migliorare la tua igiene orale.

Un investimento per il tuo sorriso

Scegliere il Oral-B iO 3N significa investire nella tua salute orale a lungo termine: le sue funzionalità avanzate e i benefici tangibili per il tuo sorriso lo rendono una scelta più che valida. Acquista ora il tuo Oral-B iO 3N Nero a soli 59,99 euro e rivoluziona la tua igiene orale: la tua bocca ti ringrazierà!

