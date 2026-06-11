Ormai nessuno usa più l’armadio in camera: le alternative più moderne sono anche molto più eleganti

Negli ultimi anni, la tendenza a sostituire l’armadio tradizionale con soluzioni più aperte e moderne ha preso piede nelle case contemporanee.
Negli ultimi anni, la tendenza a sostituire l’armadio tradizionale con soluzioni più aperte e moderne ha preso piede nelle case contemporanee.
Silvia Dalia
Pubblicato il 11 giu 2026
Ormai nessuno usa più l’armadio in camera: le alternative più moderne sono anche molto più eleganti

I guardaroba a vista offrono una combinazione di funzionalità e design che può trasformare completamente una camera da letto, rendendola più luminosa, ordinata e stilisticamente accattivante. Queste soluzioni sono ideali sia per le stanze grandi che per gli spazi più compatti, grazie alla modularità e alla flessibilità dei sistemi disponibili.

Cabine e armadi a giorno: eleganza e praticità

Le cabine armadio a giorno rappresentano l’esempio più evidente di questa tendenza. Completamente aperte, permettono di esporre capi d’abbigliamento, accessori e scarpe in maniera ordinata, combinando estetica e praticità. Le strutture modulari consentono di configurare il guardaroba su misura, con mensole, cassettiere e pali appendiabiti che possono adattarsi sia a pareti singole sia a configurazioni angolari, anche a ferro di cavallo. L’integrazione di pannelli a specchio o luci LED incrementa la sensazione di ampiezza e rende la zona più funzionale e scenografica.

Addio al classico armadio – Webnews.it

Gli armadi con vano a giorno costituiscono una soluzione intermedia, che abbina la praticità di un armadio chiuso a spazi aperti per un accesso rapido agli abiti più usati. Questi moduli possono essere collocati come terminale della composizione principale, creando mini-spogliatoi funzionali senza occupare eccessivo spazio. Anche gli armadi con ante in vetro sono molto apprezzati: proteggono i vestiti da polvere e odori pur consentendo di esporre i capi più belli, con un effetto estetico leggero e moderno.

Soluzioni compatte e flessibili

Per chi dispone di spazi ridotti, i mobili porta abiti aperti o gli stender moderni rappresentano alternative salvaspazio e versatili. Questi sistemi permettono di avere a portata di mano outfit giornalieri o capi essenziali, integrando mensole laterali per accessori, borse e piccoli oggetti. Anche le colonne appendiabiti sospese, fissate a muro, liberano spazio a terra e creano angoli pratici per organizzare abiti e cappotti senza rinunciare all’eleganza.

Le cabine armadio con pali richiamano lo stile industriale e si adattano facilmente a qualsiasi design di interni, con moduli contenitore innestabili e montanti fissati tra soffitto e pavimento. In queste strutture, la modularità permette di creare un ambiente ordinato, funzionale e personalizzato, integrando anche specchiere e luci per migliorare l’accessibilità e la resa estetica.

Le stanze guardaroba rappresentano la soluzione più completa per chi desidera un ambiente dedicato. Anche in questo caso, le vetrate scorrevoli o i divisori trasparenti consentono di separare visivamente la zona spogliatoio dal resto della camera, mantenendo continuità stilistica e ottimizzando l’uso dello spazio.

Le alternative moderne all’armadio chiuso offrono maggiore leggerezza visiva, ordine e accessibilità, senza sacrificare l’eleganza. Sia che si scelgano cabine a giorno, armadi con ante in vetro o mobili aperti minimalisti, il guardaroba diventa un vero elemento d’arredo, capace di valorizzare la camera da letto e semplificare la vita quotidiana. La tendenza verso soluzioni a vista conferma come il design contemporaneo sappia unire estetica e funzionalità, trasformando lo spazio in modo sorprendentemente sofisticato.

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