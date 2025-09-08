PayPal porta Comet di Perplexity in Italia: browser AI e abbonamento Pro gratuito

PayPal compie un passo importante annunciando una collaborazione strategica che mette al centro il valore dell’intelligenza artificiale per i propri clienti. L’iniziativa, presentata da Diego Scotti, General Manager Consumer Group di PayPal, segna una svolta nell’offerta di servizi a valore aggiunto, grazie all’integrazione di soluzioni avanzate e accessibili.

L’accordo tra PayPal e Perplexity si concretizza in un’offerta esclusiva: per dodici mesi, gli utenti italiani e di altri mercati selezionati potranno usufruire di un abbonamento gratuito a Perplexity Pro, il servizio premium che ha un valore commerciale di circa 200 dollari. A questo si aggiunge la possibilità di accedere in anteprima a Comet di Perplexity, il nuovo browser AI che promette di rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con il web e gestiscono le proprie attività digitali quotidiane.

Questa iniziativa va ben oltre il semplice vantaggio economico: rappresenta un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale possa essere messa al servizio della gestione finanziaria e personale, offrendo strumenti capaci di semplificare la vita degli utenti. Il nuovo browser Comet, infatti, non si limita a offrire funzionalità di navigazione tradizionali, ma si propone come un vero e proprio assistente personale dotato di tecnologie avanzate. Grazie alle sue capacità di analisi e di supporto decisionale, Comet aiuta gli utenti a orientarsi nella ricerca online, a confrontare prodotti e a ottenere risposte immediate e contestualizzate.

Ryan Foutty, VP of Business di Perplexity, sottolinea l’ambizione della piattaforma: diventare un alleato indispensabile nella quotidianità digitale, in grado di fornire suggerimenti intelligenti e personalizzati. La piattaforma, infatti, si distingue per la capacità di trasformarsi in un vero personal shopper virtuale, guidando l’utente tra le numerose offerte e informazioni disponibili in rete e aiutandolo a prendere decisioni più consapevoli.

L’attivazione dell’offerta varia in base al paese di residenza dell’utente. Negli Stati Uniti, l’accesso a Perplexity Pro e a Comet avviene direttamente tramite l’app PayPal, rendendo il processo semplice e immediato. In Italia, invece, sono previsti canali alternativi come email dedicate o landing page specifiche, attraverso cui gli utenti potranno richiedere e attivare il servizio in modo altrettanto agevole.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l’innovazione e la sicurezza nei servizi digitali. PayPal conferma così la propria strategia di posizionamento come leader nell’offerta di soluzioni all’avanguardia, che non solo migliorano l’esperienza utente ma garantiscono anche la protezione dei dati e delle transazioni. L’integrazione di intelligenza artificiale nei processi di pagamento e nella gestione delle informazioni risponde alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e orientato verso soluzioni digitali intuitive e sicure.

Per gli utenti italiani, l’opportunità di accedere a Comet di Perplexity rappresenta un vantaggio competitivo notevole. In un’epoca caratterizzata dalla sovrabbondanza di dati e informazioni, poter contare su un browser AI che offre risposte rapide e contestualizzate consente di ottimizzare i tempi e di migliorare la qualità delle decisioni online. Questo aspetto è particolarmente rilevante per chi utilizza il web come strumento di lavoro, studio o gestione personale, e desidera un’esperienza digitale sempre più personalizzata e fluida.

La partnership tra PayPal e Perplexity segna un ulteriore passo verso la ridefinizione degli standard dell’esperienza online. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema integrato, in cui la sicurezza nei pagamenti si unisce alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, offrendo soluzioni che anticipano i bisogni degli utenti e li accompagnano nella trasformazione digitale. L’abbonamento gratuito a Perplexity Pro e l’accesso anticipato a Comet rappresentano quindi non solo un’opportunità, ma anche una promessa di innovazione continua e di attenzione alle reali esigenze del pubblico digitale.