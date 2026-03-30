PC fai-da-te o preassemblato? Perché nel 2026 il risparmio non è più così scontato

Per anni assemblare un PC è stato il modo più semplice per spendere meno e ottenere una macchina migliore, ma nel 2026 questo vantaggio non è più automatico perché il prezzo di alcuni componenti chiave è salito così tanto da rendere i preassemblati molto più competitivi di quanto molti appassionati siano abituati a pensare.

È un cambio di scenario che pesa soprattutto su chi sta valutando un nuovo computer da gioco, da lavoro o da uso misto e parte da una convinzione che fino a poco tempo fa sembrava quasi ovvia: scegliere da soli ogni pezzo e montarlo in casa conveniva quasi sempre. Oggi quella certezza si è indebolita. Non perché costruire un PC abbia perso valore in assoluto, ma perché il mercato dell’hardware sta attraversando una fase in cui memorie, storage e altri componenti hanno rialzato sensibilmente i costi, mentre alcuni produttori di sistemi pronti riescono ancora a spuntare condizioni più vantaggiose sui grandi volumi.

Perché il PC assemblato non è più sempre la scelta più economica

Il punto centrale è che nel 2026 il rapporto tra costo e convenienza si è spostato. Un tempo chi montava un PC fai-da-te riusciva quasi sempre a risparmiare qualcosa, oltre ad avere il pieno controllo su case, dissipazione, alimentatore e componenti interni. Quell’aspetto resta vero sul piano della libertà di scelta, ma molto meno sul lato del prezzo finale. Quando si mettono insieme una CPU recente, una scheda video di fascia media, 32 GB di RAM DDR5, un SSD capiente e una licenza di Windows 11, il conto sale più in fretta di quanto ci si aspetti.

È qui che i sistemi preassemblati stanno tornando forti. Non perché siano diventati improvvisamente perfetti, ma perché alcuni integratori riescono ancora a offrire configurazioni equilibrate a cifre simili, o talvolta inferiori, rispetto a una build casalinga equivalente. Per il lettore comune questa differenza è decisiva: se il vantaggio economico si riduce o sparisce, la scelta smette di essere ideologica e diventa molto più pratica.

RAM e SSD stanno cambiando le regole

Il motivo principale di questa svolta sta nell’aumento dei prezzi di RAM e SSD, due elementi che fino a poco tempo fa sembravano relativamente gestibili anche in una build domestica. Nel 2026, invece, sono tornati a incidere parecchio sul totale. Questo succede perché il mercato delle memorie non dipende solo dai PC consumer, ma anche dalla domanda enorme proveniente da data center e infrastrutture legate all’intelligenza artificiale, che stanno assorbendo una parte crescente della produzione disponibile.

Quando queste pressioni si scaricano sui componenti destinati al mercato tradizionale, il risultato è semplice: i prezzi salgono e chi assembla da solo perde una parte del vantaggio storico. Per questo oggi molti utenti scoprono che una configurazione fatta in casa, sulla carta pensata per risparmiare, finisce invece per costare uguale o persino di più di una macchina già pronta all’uso.

Dove il preassemblato può avere davvero senso

Per chi vuole una macchina pronta, con una buona scheda video, un processore moderno, memoria abbondante e spazio sufficiente per giochi e lavoro, il preassemblato è diventato molto meno penalizzante di un tempo. Se l’obiettivo è portarsi a casa un sistema ben configurato, con garanzia unica e senza dover perdere tempo tra compatibilità, montaggio e aggiornamenti del BIOS, oggi comprare già assemblato può essere una scelta persino più razionale del previsto.

Questo vale soprattutto nella fascia media, quella dove tanti utenti cercano un PC capace di fare un po’ di tutto senza inseguire componenti estremi. In quel segmento il margine di risparmio del fai-da-te si è assottigliato e il valore di una macchina pronta, testata e coperta da assistenza in blocco comincia a pesare di più. Non è un dettaglio da poco, perché fino a pochi anni fa chi seguiva l’hardware tendeva quasi automaticamente a sconsigliare il preassemblato per motivi di costo.

Perché assemblare da soli continua comunque ad avere senso

Detto questo, sarebbe sbagliato concludere che il PC assemblato non convenga più. Ha ancora vantaggi molto chiari: scelta libera dei componenti, maggiore controllo sulla qualità di alimentatore e raffreddamento, possibilità di evitare compromessi invisibili e soddisfazione personale per chi ama costruire la propria macchina pezzo per pezzo. Inoltre, chi ha già alcuni componenti riutilizzabili o sa aspettare il momento giusto per gli sconti può ancora ottenere un risultato molto valido.

La vera differenza è che oggi non basta più dare per scontato che costruire da soli significhi spendere meno. Bisogna fare i conti con il mercato reale, confrontare offerte, verificare se il preassemblato includa già sistema operativo e garanzia completa, e capire quanto valga davvero la personalizzazione rispetto al prezzo finale. In molte situazioni il fai-da-te resta la scelta migliore per chi vuole il massimo controllo; in altre, il preassemblato è semplicemente l’opzione più furba.

Alla fine, il 2026 non segna la fine del PC costruito in casa, ma la fine di un automatismo mentale che è durato anni. Oggi non vince chi assembla sempre o chi compra sempre pronto. Vince chi guarda il mercato con meno romanticismo e più attenzione ai numeri, perché l’hardware non segue più le vecchie certezze e il vero risparmio, ormai, va cercato caso per caso.