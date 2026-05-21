Perché l'immagine sulla tua smart TV è perfetta in negozio ma non a casa? Controlla una delle impostazioni

Le smart TV esposte negli store sono impostate in modalità vetrina — chiamata a seconda del produttore “modalità negozio”, “modalità demo” o “modalità esposizione” — con contrasto, luminosità e saturazione spinti al massimo per distinguersi in ambienti fortemente illuminati e in competizione diretta con gli altri schermi vicini.

Quando lo stesso televisore viene acceso per la prima volta a casa, il sistema rileva il contesto domestico e si posiziona automaticamente su preset diversi, pensati per condizioni di luce più basse e per un uso prolungato. Il risultato visivo è molto meno aggressivo, e per molti utenti sembra semplicemente “peggiore” rispetto a quanto ricordano dal punto vendita.

Perché la qualità video della TV non è uguale a quella del negozio?

Il meccanismo tecnico è semplice: la modalità vetrina forza livelli di luminosità che in un salotto di dimensioni normali risulterebbero fastidiosi, aumenta artificialmente la vivacità dei colori e spesso attiva l’interpolazione dei fotogrammi, quella funzione che rende il movimento innaturalmente fluido e che in gergo viene chiamata effetto “soap opera”. Nessuno di questi parametri corrisponde a come i contenuti sono stati originariamente prodotti e masterizzati.

C’è un aspetto che vale la pena sottolineare: la modalità vetrina non è necessariamente la migliore disponibile. In un caso documentato, il passaggio dalla modalità domestica a quella negozio ha disattivato il supporto HDR10, che invece funzionava correttamente con le impostazioni standard. La modalità esposizione ottimizza la resa visiva immediata, non la fedeltà cromatica o la compatibilità con i formati video avanzati. Un televisore in “modalità negozio” può dunque essere tecnicamente meno capace di uno in modalità domestica calibrata.

Sui televisori con sistema Google TV — oggi montato su una larga parte dei modelli delle principali marche — il percorso per accedere all’impostazione è: Tutte le impostazioni → Sistema → Impostazioni video avanzate → Posizione → Negozio. La voce predefinita è “Casa”. Cambiandola, il televisore applica automaticamente il profilo immagine pensato per l’esposizione. Va prestata attenzione alla funzione “e-sticker”, che in modalità negozio attiva un banner promozionale sovrapposto all’immagine, replicando esattamente quello che si vede negli store.

Per LG il percorso è Impostazioni → Assistenza → Modalità casa. Per Samsung: Impostazioni → Generali e privacy → Gestione sistema → Modalità di utilizzo → Modalità casa (per disattivare quella negozio). Su Sony si trova in Impostazioni → Sistema → Dispositivo → Modalità demo.

Un elemento laterale che la maggior parte degli articoli su questo tema non considera: il contenuto riprodotto in negozio è quasi sempre diverso da quello a cui si accede normalmente da casa. I televisori esposti vengono caricati con video specificamente prodotti per la dimostrazione — scene paesaggistiche, wildlife, animazioni — girati o masterizzati in 4K nativo con profili colore ottimizzati per la massima resa visiva. In Italia i canali 4K accessibili tramite digitale terrestre o piattaforme di trasmissione lineare restano pochissimi. Anche con il televisore in modalità negozio e tutte le impostazioni al massimo, guardare un canale compresso in HD standard produrrà un risultato visivo molto lontano da quello del negozio.

Riportare il televisore in modalità domestica dopo aver attivato quella negozio ripristina di solito la configurazione precedente, ma non sempre. Su alcuni modelli il cambio di modalità può alterare parametri specifici che non tornano automaticamente ai valori originali, rendendo necessario un ripristino alle impostazioni di fabbrica.

La vera domanda, però, è un’altra: quanti televisori sono stati acquistati — e poi restituiti o ritenuti deludenti — perché l’aspettativa era stata costruita da un contesto di visione che non avrebbe potuto essere replicato a casa, indipendentemente da qualsiasi impostazione?