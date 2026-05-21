Sai perché c'è una piccola linea sotto le lettere F e J e il numero 5 sulla tastiera?

Sono punti di riferimento tattili progettati per consentire la digitazione senza mai abbassare lo sguardo dalla schermata. Chi li ha ignorati per anni li nota solo quando qualcuno li fa notare. Chi scrive a dieci dita con una certa velocità li usa ogni giorno senza pensarci.

Il brevetto di questo sistema è stato registrato nel 2002 da June E. Botich, americana, con l’obiettivo esplicito di migliorare l’apprendimento della scrittura da tastiera e accelerare la produttività. L’idea era semplice: dare all’indice sinistro e all’indice destro un punto di ancoraggio fisico, percepibile attraverso il polpastrello, in modo da permettere il riposizionamento istantaneo delle mani sulla fila centrale senza interrompere la lettura del testo sullo schermo.

Perché ci sono quelle linee sulla tastiera

La fila centrale — A, S, D, F per la mano sinistra e J, K, L per la destra — è chiamata “home row”, la posizione di riposo da cui partono tutti i movimenti delle dita nella digitazione professionale. F e J sono i tasti su cui si appoggiano i due indici quando le mani sono in posizione neutra. Il rilievo è lì perché sono esattamente questi i due tasti da cui il cervello deve ripartire ogni volta che le mani si spostano verso un altro settore della tastiera.

Il numero 5 sul tastierino numerico segue la stessa logica. Il tastierino è strutturato in un reticolato 3×3, e il 5 occupa la posizione centrale. Posizionare il dito medio su quel tasto fornisce un orientamento immediato per raggiungere tutte le altre cifre senza guardare. Questa funzione è particolarmente usata da contabili, cassieri e operatori di data entry che devono inserire lunghe sequenze numeriche mantenendo gli occhi su documenti cartacei o su altri schermi.

Una credenza diffusa è che queste tacche siano state pensate principalmente per i non vedenti. È parzialmente vero: i rilievi sono effettivamente utili per chi non può vedere la tastiera, ma la funzione primaria è legata alla produttività di chiunque digiti con una certa frequenza. Il sistema è stato standardizzato per uso generale, non come strumento di accessibilità.

I dattilografi professionisti che utilizzano la tecnica del touch typing — digitazione “alla cieca”, senza mai guardare i tasti — raggiungono velocità comprese tra 43 e 80 parole al minuto in condizioni normali. Con allenamento specifico si superano i 100 parole al minuto. A quella velocità, abbassare lo sguardo dalla schermata anche solo per un istante per riposizionare le mani produce errori e rallentamenti che, su una sessione di lavoro di otto ore, si traducono in minuti persi ogni giorno. I rilievi su F e J azzerano questo problema.

La parte contro-intuitiva è che la maggior parte delle persone che usa una tastiera quotidianamente non sfrutta affatto questi rilievi, semplicemente perché non ha mai imparato la tecnica a dieci dita. La tastiera QWERTY è stata progettata attorno a un sistema di digitazione preciso, e quei due piccoli segni ne sono l’unico elemento fisicamente permanente. Tutto il resto — la disposizione dei tasti, la forma ergonomica, le scorciatoie da tastiera — cambia da produttore a produttore. F e J con il loro rilievo no.

Un dettaglio che emerge raramente in questo contesto: il layout QWERTY, su cui quei rilievi sono posizionati, non è universale. Le tastiere francesi AZERTY e quelle tedesche QWERTZ spostano alcune lettere rispetto allo standard anglosassone, ma i rilievi restano sui tasti degli indici in posizione di riposo — che in AZERTY sono Q e J, in QWERTZ sono F e J. Il cervello abituato a una tastiera commette errori se passa a un’altra, ma i punti di ancoraggio tattili seguono sempre la logica degli indici sulla home row.

Quante persone che usano un computer otto ore al giorno da decenni hanno mai posizionato entrambi gli indici su quei due tasti come punto di partenza?