Perché su Windows il disco è C: e non A: o B:? La spiegazione arriva dal passato del PC

Chi usa Windows da anni vede la lettera C davanti al disco principale quasi senza farci più caso, ma dietro questa abitudine apparentemente banale c’è una storia molto precisa che arriva dai primi computer personali.

Ancora oggi, quando si apre Esplora file su un PC Windows, il disco di sistema compare quasi sempre come C:. Per molti utenti è una cosa normale, automatica, quasi invisibile. Eppure la domanda ha senso: perché proprio C e non A o B? La risposta non riguarda una scelta estetica o una decisione recente di Microsoft, ma un’eredità che arriva da un’epoca in cui i computer funzionavano in un modo molto diverso da oggi.

Nei primi PC, infatti, le lettere A: e B: erano assegnate alle unità per i floppy disk, cioè i dischetti che per anni sono stati il supporto più comune per avviare programmi, trasferire file e caricare il sistema. All’inizio molti computer avevano una sola unità floppy, identificata come A. Quando era presente una seconda unità, questa diventava B. Era una convenzione semplice, ma così radicata da diventare uno standard per il mondo IBM compatibile e poi per l’intero ecosistema DOS e Windows.

Perché il disco fisso è finito su C

Quando gli hard disk hanno iniziato a diffondersi nei computer personali, i primi due posti erano già occupati. A quel punto la lettera successiva libera era naturalmente C:, e fu quella usata per il disco fisso principale. Il punto interessante è che questa scelta non è mai stata davvero abbandonata, nemmeno quando i floppy sono spariti dalle case, dagli uffici e poi anche dai computer stessi.

La ragione è molto semplice: cambiare una convenzione così vecchia avrebbe creato più problemi che vantaggi. Per anni programmi, script, installazioni e abitudini degli utenti si sono appoggiati all’idea che il disco principale fosse C. Spostare tutto su un’altra lettera avrebbe significato rompere compatibilità, creare confusione e rendere più difficile il passaggio da una generazione di software all’altra. In informatica succede spesso così: anche quando una tecnologia scompare, le sue tracce restano vive dentro il sistema perché sono diventate parte della sua struttura.

Una piccola abitudine che racconta la storia del PC

È proprio questo che rende la questione interessante anche oggi. La presenza del disco C: è uno di quei dettagli che sembrano puramente tecnici, ma in realtà raccontano quanto il mondo dei computer sia costruito per stratificazione. Ogni nuova fase non cancella del tutto quella precedente: la incorpora, la adatta, la trascina avanti. Ed è per questo che un utente moderno, magari senza aver mai visto un floppy in vita sua, continua a usare ogni giorno una convenzione nata decenni fa.

Il bello di questa storia è che spiega anche un aspetto più ampio di Windows e del software in generale. Molte cose che sembrano arbitrarie, strane o persino obsolete non esistono per caso, ma perché garantiscono continuità. E la continuità, nei sistemi usati da milioni di persone, vale spesso più della voglia di ripartire da zero.

Alla fine quel semplice C: che compare davanti ai file di sistema non è solo una lettera. È una specie di fossile ancora perfettamente funzionante, rimasto al suo posto mentre attorno cambiavano supporti, interfacce, velocità e abitudini, fino a diventare uno di quei dettagli che quasi nessuno nota più ma che raccontano ancora benissimo da dove arriva il computer che usiamo tutti i giorni.