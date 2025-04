PewDiePie abbandona Windows per Linux: un cambio epocale

Felix Kjellberg, meglio noto come PewDiePie, ha scosso il mondo digitale con una decisione sorprendente: abbandonare Windows per passare a Linux. In un video intitolato “I installed Linux (so should you)”, che ha già raccolto milioni di visualizzazioni, il celebre youtuber ha definito il passaggio come “un sollievo dopo anni di torture con Windows”. Questo cambiamento non è solo una scelta tecnica, ma un chiaro manifesto di libertà digitale, che sta attirando l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo.

Un ritorno al mondo open source

Non è la prima volta che PewDiePie si avvicina a Linux. Già 15 anni fa, il creator aveva tentato una migrazione simile, ma l’esperienza era stata frustrante a causa delle limitazioni del sistema, in particolare nel settore del gaming. Oggi, però, la situazione è cambiata radicalmente. Grazie ai progressi di Valve con la tecnologia Proton e al lancio della Steam Deck, il panorama del gaming su Linux è stato rivoluzionato, rendendo l’alternativa open source finalmente competitiva anche per gli utenti più esigenti.

Tra opportunità e sfide

Nel video, PewDiePie non nasconde le difficoltà del passaggio. L’assenza di alcuni software esclusivi di Windows o macOS rappresenta ancora un ostacolo, costringendo gli utenti a cercare alternative non sempre all’altezza. Tuttavia, i vantaggi sono evidenti: niente più bloatware preinstallato, aggiornamenti forzati o telemetria invasiva. Con Linux, Kjellberg sottolinea la possibilità di avere un controllo completo sul proprio dispositivo, personalizzandolo secondo le proprie esigenze.

Un esempio per milioni di utenti

La decisione di PewDiePie arriva in un momento critico, con Windows 11 al centro di polemiche per le sue politiche restrittive. La scelta di una distribuzione come Linux Mint, particolarmente accessibile ai principianti, potrebbe ispirare molti dei suoi follower a esplorare il mondo open source. Questa mossa non solo mette in evidenza i benefici pratici di Linux, ma funge anche da esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per promuovere la libertà e l’autonomia digitale.

Il passaggio di una figura così influente a Linux rappresenta un potenziale punto di svolta per l’adozione del sistema operativo tra gli utenti comuni. La scelta di PewDiePie dimostra che la ricerca di una maggiore libertà digitale non è più riservata agli appassionati di tecnologia, ma potrebbe presto diventare una tendenza mainstream. La combinazione di una piattaforma open source e strumenti avanzati come Proton e la Steam Deck apre nuove possibilità per un utilizzo più consapevole e personalizzato della tecnologia.