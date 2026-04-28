Pier Silvio Berlusconi punta al dominio totale: svelato il nome dell'uomo d'oro che rivoluzionerà il futuro con l'AI

L’asse tra Cologno Monzese e Monaco di Baviera non è mai stato così caldo. Mentre il mercato dei media tradizionali si interroga su come arginare l’avanzata dei colossi del web, Pier Silvio Berlusconi accelera sulla costruzione di un polo televisivo paneuropeo che mette la tecnologia, e non solo i programmi, al centro esatto del villaggio.

La strategia di Mfe trova ora la sua massima espressione in un cambio di paradigma all’interno di ProsiebenSat, dove l’ingresso di Luca Polini, come confermato da Ansa, ai vertici di un profilo tecnico di altissimo spessore segna il superamento definitivo della vecchia idea di broadcaster.

Non si tratta più soltanto di produrre contenuti di successo, ma di dominare l’infrastruttura invisibile che li distribuisce e li monetizza: i dati, l’intelligenza artificiale e le piattaforme di streaming proprietarie.

L’intelligenza artificiale al servizio della televisione del futuro

Il cuore di questa trasformazione risiede in una visione che guarda ai modelli anglosassoni, dove realtà del calibro di Bbc e Itv hanno già integrato le competenze ingegneristiche direttamente nei processi decisionali più alti.

La nomina di una figura con un background tecnologico così marcato all’interno del Board tedesco è il segnale che la partita si gioca sull’integrazione tra l’esperienza editoriale italiana e l’innovazione software più spinta. Questa evoluzione è stata suggellata dal recente incontro diplomatico-industriale con i vertici della Baviera, un passaggio che ha gettato le basi per la creazione di un hub tecnologico d’avanguardia.

In questo nuovo laboratorio digitale, lo sviluppo dell’adtech e dell’intelligenza artificiale diventa la chiave per offrire agli inserzionisti una precisione chirurgica e agli spettatori un’esperienza di visione personalizzata, capace di competere con i giganti della Silicon Valley su un terreno finora considerato inesplugnabile.