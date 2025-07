Pinguino De'Longhi Compact in offerta: addio caldo, benvenuto risparmio!

Su Amazon è scattata una delle offerte più vantaggiose dell’estate: il Pinguino De’Longhi Compact ES72 YOUNG da 8.300 BTU è disponibile a un prezzo eccezionale di 419 euro invece di 529,89 euro (-21%). Si tratta di un’occasione imperdibile per chi desidera comfort e freschezza senza compromessi, approfittando di uno sconto sostanzioso su un prodotto affidabile e dal marchio riconosciuto.

Pinguino De’Longhi: caratteristiche tecniche

Il design compatto del Pinguino De’Longhi Compact, con un ingombro ridotto del 40% rispetto ai precedenti modelli della serie EL, rende questo climatizzatore una scelta ideale per chi cerca praticità e mobilità: le dimensioni contenute (29,6 x 36,1 x 68,9 cm) si sposano perfettamente con ruote e maniglie integrate, per un trasporto senza fatica da una stanza all’altra. La facilità d’uso è sorprendente: tutte le funzioni, dalla regolazione della temperatura alle tre velocità della ventola, passando per il timer 24 ore e le modalità di raffreddamento, deumidificazione e ventilazione, sono gestibili in modo intuitivo anche tramite il pratico telecomando con display LCD. Un prodotto pensato per chi vuole tutto, subito e senza complicazioni.

Chi è alla ricerca di un climatizzatore portatile efficiente e dal prezzo imbattibile non può lasciarsi sfuggire questa occasione. Il Pinguino De’Longhi Compact ES72 YOUNG si distingue per la sua silenziosità, con un livello sonoro che parte da soli 47 dB(A) alla velocità minima: il risultato? Un comfort acustico ideale sia per la notte che per l’ufficio, senza il fastidio dei rumori invadenti tipici di molti altri dispositivi.

Ma la vera chicca è la scelta ecologica: il gas refrigerante R290 garantisce un impatto ambientale ridotto fino a 696 volte rispetto ai tradizionali R410A, un dettaglio che fa la differenza per chi tiene all’ambiente ma non vuole rinunciare all’efficacia. Con una potenza di 2,1 kW (8.300 BTU/h) e la classe energetica A, il dispositivo è perfetto per ambienti fino a 60 m³, assicurando consumi contenuti (circa 800 watt annui) e prestazioni sempre all’altezza delle aspettative. La funzione deumidificatore integrata completa il quadro, rendendo ogni ambiente più salubre e piacevole anche nelle giornate più afose.

Un’offerta da cogliere al volo

Scegliere il Pinguino De’Longhi Compact ES72 YOUNG significa portare a casa un alleato prezioso contro il caldo, capace di coniugare estetica moderna, funzionalità avanzate e un’attenzione concreta al risparmio energetico. Il design in elegante bianco si integra con discrezione in qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di stile senza mai risultare ingombrante.

L’offerta attuale rappresenta una rara opportunità per chi vuole il massimo dal proprio investimento: non lasciarti sfuggire questa promozione esclusiva, perché il comfort di casa non può aspettare. Con un solo acquisto, hai tutto ciò che serve per affrontare l’estate con serenità, risparmiando e scegliendo il meglio che il mercato possa offrire.

