Poste Italiane aumenta il tuo capitale con un rendimento sicuro e un bonus aggiuntivo del 4%: il nuovo prodotto

Il nuovo prodotto di Poste Italiane consente di aumentare il proprio capitale, investendo i risparmi, grazie a un buon rendimento: tutti i dettagli sul funzionamento

Nel panorama dei prodotti di risparmio a basso rischio distribuiti in Italia, Poste Valore Bonus Tuo rappresenta una delle soluzioni assicurative proposte da Poste Vita attraverso la rete di Poste Italiane. Si tratta di una polizza vita di ramo I pensata per un pubblico di risparmiatori prudenti, interessati a strumenti con protezione assicurativa e rendimento collegato a una gestione separata.

Il prodotto si inserisce nella categoria delle polizze rivalutabili, cioè contratti assicurativi nei quali il capitale investito viene gestito prevalentemente attraverso strumenti obbligazionari e titoli considerati a rischio contenuto. L’obiettivo è offrire una maggiore stabilità rispetto agli investimenti maggiormente esposti alle oscillazioni dei mercati finanziari.

Come funziona Poste Valore Bonus Tuo

Poste Valore Bonus Tuo prevede il versamento di un premio unico iniziale, con la possibilità di effettuare successivi versamenti aggiuntivi secondo le condizioni previste dal contratto. Il capitale confluisce nella gestione separata di Poste Vita e viene rivalutato annualmente sulla base dei risultati ottenuti dalla gestione stessa.

Uno degli elementi più pubblicizzati del prodotto è il bonus iniziale riconosciuto al momento della sottoscrizione. L’importo del bonus varia in funzione della somma investita e viene accreditato direttamente al cliente tramite conto BancoPosta, libretto postale oppure assegno postale.

Nel dettaglio, investendo tra i 25.000 euro (premio minimo) e i 49.999,99 euro si ottiene un bonus dell’1%. dai 50.000 ai 249.999,99 questo passa al 3% e oltre queste cifre si attesta al 4%.

È importante chiarire che il bonus non coincide con il rendimento dell’investimento. Si tratta infatti di un incentivo commerciale immediato, mentre la crescita effettiva del capitale dipende dall’andamento della gestione separata e dai costi applicati dalla compagnia assicurativa.

Esiste una clausola che indica che se il riscatto della polizza avviene entro il sesto anno, Poste Vita recupera integralmente il bonus erogato. In sostanza il vantaggio economico resta definitivo solo mantenendo il contratto per un orizzonte di lungo periodo.

Rendimento atteso e costi

L’investimento minimo richiesto, come già accennato, è pari a 25.000 euro e la durata della polizza è di 15 anni. Il rendimento di Poste Valore Bonus Tuo non è fisso. La polizza rivaluta il capitale in funzione dei risultati della gestione separata Poste Vita Valore Solidità.

Le gestioni separate assicurative negli ultimi anni hanno registrato rendimenti medi lordi generalmente compresi tra il 2% e il 4% annuo, variabili in base all’andamento dei titoli obbligazionari e dei tassi di interesse.

Su questo prodotto c’è l’esenzione dell’imposta di bollo, tassazione applicata sulle plusvalenze solo in sede di liquidazione della polizza, e dell’imposta di successione.

Chi può sottoscriverlo e come

Il prodotto può essere sottoscritto da tutte le persone entro gli 85 anni che abbiano liquidità proveniente da conti correnti o depositi non presso Poste Italiane. Inoltre, fino ai 69 anni, c’è la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione che dà supporto economico in caso di malattie gravi.

Per aderire all’offerta bisogna prendere appuntamento con un consulente tramite poste.it o sull’app Poste Italiane o chiamando al 06 4526 4526, sia da fisso che mobile, dal lunedì al sabato dalle 9.00 al 20.00.