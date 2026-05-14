Rimborsi INPS di oltre 3.000€: maggio fortunato per questi italiani

C’è un momento dell’anno in cui molte famiglie iniziano a controllare quasi ogni giorno il fascicolo previdenziale INPS.

In queste ore l’attenzione si sta concentrando soprattutto sul contributo che può arrivare fino a 3.600 euro l’anno, con le prime lavorazioni che stanno comparendo per migliaia di beneficiari già nel mese di maggio.

Secondo quanto riportato nelle ultime comunicazioni dedicate ai pagamenti INPS, l’avvio degli accrediti riguarda in particolare le famiglie con bambini piccoli che hanno presentato domanda per il Bonus Asilo Nido e che attendono il rimborso delle rette sostenute negli ultimi mesi.

Il contributo è destinato alle famiglie con figli fino ai tre anni iscritti all’asilo nido pubblico o privato oppure, in alcuni casi specifici, ai bambini che necessitano di assistenza domiciliare per gravi patologie.

L’importo cambia in base all’ISEE minorenni e alla situazione familiare. La soglia massima prevista per il 2026 arriva appunto a 3.600 euro annui, ma solo per chi rientra nelle fasce reddituali più basse. Chi ha un ISEE più alto continua comunque ad avere diritto al bonus, ma con importi ridotti.

Uno degli aspetti che sta creando più attenzione in queste settimane riguarda proprio i tempi dei pagamenti. Molti utenti stanno vedendo comparire le prime lavorazioni direttamente sul portale INPS, segnale che di solito anticipa di pochi giorni l’accredito effettivo sul conto corrente.

Maggio diventa un mese chiave per gli accrediti

Dopo settimane di attesa e verifiche sulle domande presentate nei mesi scorsi, maggio sta diventando uno dei periodi più intensi per i pagamenti INPS. In parallelo ai bonus destinati alle famiglie, infatti, l’Istituto sta elaborando anche altre prestazioni come il Supporto Formazione e Lavoro, l’Assegno di Inclusione e diversi contributi collegati all’ISEE.

Per questo motivo il fascicolo previdenziale viene aggiornato continuamente e le date possono cambiare anche da persona a persona. In alcuni casi il pagamento arriva pochi giorni dopo la lavorazione, mentre per altre pratiche possono essere necessari tempi più lunghi, soprattutto se mancano documenti o ricevute delle rette.

Un dettaglio che molte famiglie stanno sottovalutando riguarda proprio la documentazione caricata online. Senza le ricevute corrette o con un ISEE non aggiornato, infatti, l’INPS può sospendere temporaneamente il rimborso fino alla verifica completa della pratica.

Anche nel 2026 resta centrale il tema dell’ISEE aggiornato. Le soglie economiche incidono direttamente sull’importo spettante e un’attestazione scaduta rischia di rallentare o bloccare i pagamenti.

È uno scenario che riguarda ormai moltissime prestazioni: dal Bonus Asilo Nido alla Carta Acquisti, fino ai sostegni destinati ai nuclei familiari con redditi bassi. Proprio nelle ultime settimane l’INPS ha intensificato le verifiche automatiche sui dati presenti nelle DSU aggiornate.

Chi aspetta il bonus, quindi, continua a monitorare notifiche, app e fascicolo previdenziale quasi quotidianamente. Per molte famiglie non si tratta soltanto di un rimborso legato all’asilo, ma di una cifra che incide concretamente sulle spese mensili, soprattutto in un periodo in cui il costo dei servizi per l’infanzia continua a pesare sempre di più sui bilanci domestici.