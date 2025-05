Poste Italiane lancia la nuova app unica per tutti i servizi digitali

La digitalizzazione sta rivoluzionando i servizi di Poste Italiane, che ha recentemente annunciato il lancio di un’unica app unica per semplificare l’accesso ai propri servizi. Questo progetto, che mira a sostituire le applicazioni BancoPosta e Postepay, rappresenta un passo importante nella strategia dell’azienda per unificare le piattaforme digitali in un’unica soluzione integrata. La transizione inizierà il 30 giugno con la dismissione dell’app BancoPosta, seguita da Postepay nei mesi successivi, a favore della nuova app denominata semplicemente “Poste Italiane”.

Un hub digitale completo

La nuova applicazione si propone come un vero e proprio centro di controllo per tutti i servizi digitali offerti da Poste Italiane. Gli utenti potranno gestire operazioni finanziarie come i pagamenti online di bollettini, bonifici e trasferimenti P2P, oltre ad autorizzare acquisti e prelievi senza l’uso della carta fisica. Sarà inoltre possibile monitorare conti e carte, domiciliare bollette e gestire in modo integrato assicurazioni, coperture RC Auto e Vita, nonché segnalare sinistri.

Per i clienti di PosteMobile, l’applicazione permetterà di controllare il credito residuo, i minuti e i giga disponibili, semplificando ulteriormente la gestione delle proprie risorse digitali.

Spedizioni e risparmio a portata di mano

Particolare attenzione è stata dedicata al settore delle spedizioni, con strumenti per inviare pacchi e lettere, tracciare consegne e gestire digitalmente le raccomandate. Sul fronte della gestione risparmio, l’app consentirà di amministrare libretti postali, buoni fruttiferi e persino forniture energetiche, offrendo una soluzione integrata per i clienti che desiderano avere tutto sotto controllo.

Pwallet: il portafoglio del futuro

Una delle novità più innovative è il Pwallet, un portafoglio digitale che integra carte di pagamento, documenti d’identità, tessere fedeltà e prenotazioni presso gli uffici postali. Sebbene i documenti caricati non abbiano valore legale, questa funzione rappresenta un passo avanti verso una gestione più ordinata delle informazioni personali, facilitando la vita quotidiana degli utenti.

Una transizione semplice e intuitiva

Poste Italiane ha progettato la migrazione alla nuova app per essere il più semplice possibile. Gli utenti attuali di BancoPosta e Postepay potranno configurare rapidamente la nuova applicazione utilizzando le credenziali esistenti. Un tutorial integrato guiderà gli utenti nella scoperta delle nuove funzionalità, rendendo il passaggio fluido e senza intoppi.

Con questa iniziativa, Poste Italiane si posiziona come leader nei servizi digitali in Italia, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più orientata al digitale. La nuova app promette di semplificare la vita degli utenti, integrando in un’unica piattaforma una vasta gamma di servizi finanziari, postali e assicurativi.