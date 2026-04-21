Potremo esplorare Venere grazie a un chip 'indistruttibile': scoperta nata per caso

Il calore estremo ha sempre segnato il confine oltre il quale la tecnologia smette di funzionare, rendendo impossibile esplorare alcuni ambienti.

Per decenni, il calore estremo ha rappresentato una barriera invalicabile per l’elettronica. I dispositivi che utilizziamo ogni giorno, dagli smartphone ai computer, condividono una fragilità strutturale: oltre i 200 gradi Celsius smettono di funzionare correttamente, perdendo le loro proprietà elettriche.

Questo limite diventa drammatico quando si guarda oltre la Terra. Su Venere, il pianeta più caldo del Sistema solare, le temperature superficiali superano i 450 gradi, un inferno capace di distruggere qualsiasi circuito nel giro di poche ore.

Non è un problema teorico. Le missioni sovietiche Venera degli anni Settanta e Ottanta, tra le poche ad aver raggiunto il suolo venusiano, hanno dimostrato quanto sia difficile operare in quelle condizioni: il record di resistenza appartiene alla sonda Venera 13, rimasta attiva appena 127 minuti prima di cedere al calore.

Anche le missioni più recenti si sono scontrate con lo stesso ostacolo: proteggere l’elettronica con sistemi di isolamento termico complessi, ingombranti e comunque temporanei.

Il chip che resiste a oltre 700 gradi

Un gruppo di ricercatori della University of Southern California ha sviluppato una soluzione che potrebbe cambiare radicalmente questo scenario: un chip di memoria capace di funzionare a oltre 700 gradi Celsius.

Si tratta di un memristore, un componente microscopico che unisce capacità di calcolo e memoria in un unico elemento. La sua struttura sfrutta materiali altamente resistenti al calore, come tungsteno, ossido di afnio e grafene, combinati per garantire stabilità anche in condizioni estreme.

I test di laboratorio hanno mostrato risultati sorprendenti: il dispositivo è riuscito a mantenere i dati per ore e a funzionare senza degrado anche dopo miliardi di cicli operativi, il tutto a temperature che superano quelle della superficie di Venere e si avvicinano a quelle della lava.

Non si tratta solo di un miglioramento incrementale, ma di un salto tecnologico che supera uno dei limiti storici della microelettronica.

Le implicazioni di questa tecnologia sono profonde. Il primo campo di applicazione è ovviamente quello spaziale. Un chip in grado di resistere a temperature così elevate potrebbe permettere missioni su Venere molto più lunghe e complesse, capaci di raccogliere dati per giorni o settimane invece che per pochi minuti.

Ma l’impatto non si ferma allo spazio. Anche sulla Terra esistono ambienti dove il calore impedisce l’utilizzo diretto dell’elettronica: centrali geotermiche, motori aeronautici, reattori industriali, pozzi profondi. In tutti questi contesti, la possibilità di installare sensori e sistemi intelligenti direttamente nelle zone più calde cambierebbe completamente il modo di monitorare e gestire i processi.

Oggi, infatti, gran parte delle tecnologie deve essere mantenuta a distanza dal calore, con costosi sistemi di raffreddamento o protezione. Eliminare questa necessità significherebbe ridurre costi, aumentare l’efficienza e aprire nuove possibilità operative.

Una svolta ancora da completare

Nonostante il risultato, i ricercatori invitano alla cautela. Il chip è ancora un prototipo e rappresenta solo uno dei componenti necessari per costruire sistemi elettronici completi. Per rendere davvero possibile una missione su Venere, sarà necessario sviluppare anche altri elementi capaci di resistere alle stesse condizioni estreme.

Eppure, il segnale è chiaro: il limite del calore, che per anni ha bloccato intere aree della ricerca, potrebbe non essere più definitivo.

Se questa tecnologia riuscirà a uscire dai laboratori e a entrare nei sistemi reali, l’idea di esplorare ambienti fino a oggi considerati inaccessibili — dai pianeti più ostili del Sistema solare alle profondità più estreme della Terra — potrebbe smettere di essere un’ipotesi e diventare, finalmente, una possibilità concreta.