ChatGPT potenzia la memoria: cosa cambia per gli utenti e perché OpenAI la porta anche ai piani gratuiti

OpenAI lancia negli Stati Uniti una nuova memoria per ChatGPT, pensata per rendere l’assistente più continuo, personale e capace di ricordare nel tempo ciò che conta davvero per l’utente.

La novità parte da oggi, 5 giugno 2026, dagli utenti Plus e Pro negli Stati Uniti, con estensione prevista ad altri piani e Paesi nelle prossime settimane. L’obiettivo è evitare che chi usa ChatGPT debba ripetere ogni volta preferenze, dettagli ricorrenti e informazioni utili già emerse nelle conversazioni precedenti. È una funzione comoda, ma anche sensibile: proprio per questo OpenAI sottolinea la presenza di controlli per gestire, modificare o disattivare la memoria quando necessario.

ChatGPT cambia memoria: più chiara, modificabile e legata alle conversazioni

Secondo quanto comunicato da OpenAI, ChatGPT sta ricevendo una nuova struttura della memoria pensata per ricordare meglio, riassumere le informazioni importanti e portare avanti il filo tra una conversazione e l’altra. La differenza principale rispetto al sistema già disponibile è piuttosto concreta: l’utente potrà vedere un riepilogo leggibile di ciò che ChatGPT ricorda su di lui, aggiungere o correggere dettagli e indicare anche quando certi argomenti devono essere richiamati.

Non solo frasi come “ricordami che vivo a Milano” o “preferisco risposte brevi”. Il sistema dovrebbe capire meglio quali informazioni sono ancora utili, quali vanno aggiornate e quali invece possono essere lasciate da parte. OpenAI parla anche di una memoria più leggera dal punto di vista dei calcoli necessari. Un dettaglio tecnico, ma importante: proprio questa maggiore efficienza, spiega l’azienda, dovrebbe permettere di portare la funzione anche agli utenti del piano Free.

Dal viaggio a Singapore ai ricordi aggiornati: così ChatGPT prova a non restare indietro

Il nodo più pratico riguarda la gestione dei ricordi obsoleti, uno dei problemi più frequenti nei chatbot con memoria permanente. OpenAI fa l’esempio di un utente che sta organizzando un viaggio a Singapore nel mese di luglio: con il sistema precedente, ChatGPT poteva continuare a comportarsi come se quella persona fosse ancora in partenza, o perfino ancora sul posto, anche dopo la fine del viaggio. Con la nuova struttura, invece, la memoria potrà aggiornarsi con il passare del tempo, trasformando un’informazione come “andrai a Singapore a luglio” in “sei stato a Singapore nel luglio 2026”. Sembra una sfumatura, ma nella pratica conta.

Cambia il modo in cui il chatbot legge le richieste successive, per esempio quando l’utente chiede consigli di viaggio, documenti, spese o ristoranti. In sostanza, la memoria di ChatGPT non dovrebbe più funzionare solo come un archivio fermo, ma come un sistema che prova a tenere il passo con la vita reale.

Plus, Pro e poi Free: il rilascio e il nodo privacy

Il rilascio della nuova memoria migliorata di ChatGPT parte dagli utenti Plus e Pro negli Stati Uniti. OpenAI prevede poi di estenderla ad altri Paesi e agli utenti Free e Go nelle prossime settimane. L’azienda non ha indicato una data precisa per tutti i mercati: i tempi, quindi, potrebbero cambiare in base all’area geografica e al tipo di account. Resta aperto il tema della privacy, perché una memoria più ricca richiede più attenzione su ciò che viene salvato, modificato o cancellato.

La possibilità di leggere e intervenire sui ricordi va proprio in questa direzione: dare più controllo all’utente, almeno nelle intenzioni dichiarate. Per chi usa ChatGPT ogni giorno per lavoro, studio o attività personali, il cambiamento potrebbe rendere le risposte più pertinenti. Per chi invece preferisce tenere separate le conversazioni, sarà decisivo capire bene quali impostazioni saranno disponibili. OpenAI, qui, si muove su un terreno delicato: rendere l’assistente più personale senza farlo sembrare invadente.