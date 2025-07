Prime Day 2025: sconto SHOCK sulla MEGA Smart TV Samsung NEO QLED 85”

Se stai cercando un televisore gigante che unisca tecnologia all’avanguardia e un prezzo davvero invitante, questa potrebbe essere l’offerta che aspettavi. Oggi ti segnaliamo un’occasione rara per portare a casa un colosso dell’intrattenimento domestico: il Samsung TV NEO QLED 4K QE85QN90BATXZT con diagonale da 85 pollici, proposto con uno sconto eccezionale che non passa certo inosservato: -36% rispetto al prezzo degli ultimi 30 giorni, -64% rispetto al prezzo di listino.

Samsung TV NEO QLED 4K da 85″: caratteristiche tecniche

Immagina di poter vivere il cinema in salotto, con immagini che conquistano e colori che restano impressi nella memoria: questo maxi schermo da 85 pollici è il massimo della tecnologia senza dover svuotare il portafoglio.

Ciò che rende davvero speciale questo modello è la Quantum Matrix Technology, una soluzione che esalta la resa visiva grazie ai Mini LED, garantendo contrasti profondi e dettagli che emergono con chiarezza in ogni scena. Il risultato? Neri intensi, bianchi luminosi e una gamma cromatica che valorizza qualsiasi contenuto, dalle serie TV più amate ai grandi eventi sportivi.

Al cuore di tutto c’è il Processore Neo Quantum 4K con intelligenza artificiale, capace di ottimizzare ogni immagine in tempo reale e di portare qualsiasi fonte alla massima risoluzione disponibile. In pratica, non importa da dove provenga il contenuto: la qualità resta sempre al top, per un’esperienza che coinvolge e appassiona.

La cura nei dettagli non si ferma alle immagini. Il comparto audio è affidato alla combinazione di Dolby Atmos e tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound Plus), che regalano un suono tridimensionale, capace di seguire l’azione sullo schermo e di avvolgere lo spettatore in una vera e propria bolla sonora. Il risultato è un coinvolgimento totale, perfetto per chi non vuole scendere a compromessi quando si tratta di intrattenimento.

Nonostante le dimensioni generose, il design NeoSlim conferisce eleganza e modernità, con linee essenziali e uno spessore ridotto che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. È la soluzione ideale per chi cerca un prodotto che sappia stupire non solo per le prestazioni, ma anche per l’estetica.

Un altro punto di forza è la compatibilità con il nuovo standard DVB-T2, che rende questo televisore già pronto per il Digitale Terrestre 2.0. Nessuna necessità di dispositivi aggiuntivi: il passaggio ai canali del futuro è garantito senza pensieri, rendendo questo acquisto un vero investimento a lungo termine.

La spedizione Prime, inclusa nell’offerta, assicura consegna rapida e assistenza puntuale, per un acquisto senza sorprese e la tranquillità di ricevere il prodotto direttamente a casa in pochi giorni.

Perché scegliere questa offerta

Scegliere il Samsung TV NEO QLED 4K QE85QN90BATXZT significa puntare su un prodotto che unisce innovazione, affidabilità e convenienza. Un televisore pensato per chi vuole trasformare il proprio salotto in una sala cinema, senza rinunciare a un design raffinato e a tutte le funzionalità che contano davvero. L’offerta attuale rappresenta una vera opportunità per portare a casa un dispositivo premium a un prezzo irripetibile.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: Samsung TV NEO QLED 4K da 85″ ha un prezzo di listino di 4.400 euro, ma oggi lo paghi solo 1.599 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.