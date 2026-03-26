Quali sono i motori che non si rompono mai? Queste auto durano una vita

C’è un momento, prima o poi, in cui ogni automobilista smette di guardare solo design, schermi e optional, e pensa all’affidabilità meccanica.

Non è un dettaglio. È ciò che separa un’auto da compagnia per qualche anno da una compagna di viaggio che può attraversare decenni.

Ed è proprio su questo terreno che alcuni motori hanno costruito una reputazione quasi leggendaria, diventando riferimenti assoluti per robustezza, durata e capacità di sopportare chilometraggi estremi senza cedere.

Nel mondo dell’automotive esistono propulsori progettati per fare bene il loro lavoro, e altri pensati per farlo per sempre. La differenza sta nei materiali, nelle tolleranze, ma soprattutto nella filosofia progettuale: meno compromessi, più sostanza.

È il caso del celebre 2JZ-GTE di Toyota, il sei cilindri in linea biturbo da 3.0 litri montato sulla Toyota Supra MK4. Un motore che, nel tempo, ha assunto lo status di icona non solo per le prestazioni, ma per una resistenza fuori dal comune. Costruito con un blocco in ghisa estremamente solido, è in grado di sopportare potenze ben oltre quelle di fabbrica senza interventi invasivi. Non è raro trovare esemplari che hanno superato i 500.000 chilometri mantenendo ancora una piena efficienza.

Accanto a lui, un altro simbolo di affidabilità arriva dal mondo Honda. Il K20 di Honda, montato su modelli come la Honda Civic Type R, rappresenta una diversa filosofia: meno muscoli, più equilibrio. Qui il segreto sta nella precisione costruttiva e nella tecnologia VTEC, che consente di gestire al meglio le prestazioni senza compromettere la durata. Anche in questo caso, superare i 400.000 chilometri con una manutenzione ordinaria è tutt’altro che raro.

Diesel senza tempo: quando il chilometraggio non spaventa

Se si parla di longevità pura, però, è nel diesel che si trovano i casi più estremi. Il motore OM617 di Mercedes-Benz, montato su modelli come la Mercedes-Benz W123, è probabilmente uno degli esempi più emblematici. Cinque cilindri, zero elettronica e una costruzione quasi sovradimensionata: il risultato è un motore capace di superare il milione di chilometri. Non è una leggenda, ma una realtà documentata da migliaia di taxi europei che hanno macinato strada per anni senza mai fermarsi davvero.

Più moderno, ma altrettanto rispettato, è il sei cilindri diesel M57 di BMW. Utilizzato su Serie 3, Serie 5 e BMW X5, questo motore unisce prestazioni brillanti a una notevole resistenza nel tempo. Richiede una manutenzione attenta, soprattutto su componenti come l’EGR, ma quando viene curato a dovere può raggiungere senza difficoltà i 500.000 chilometri.

C’è poi un caso a parte, quasi fuori categoria. Il 1HZ di Toyota, montato sulla Toyota Land Cruiser Serie 70, è il simbolo della semplicità portata all’estremo. Diesel aspirato, niente elettronica, progettazione essenziale: è un motore pensato per funzionare ovunque, dal deserto alle regioni polari.

Non è un caso che venga scelto in contesti dove l’affidabilità non è un optional ma una necessità, come missioni umanitarie o aree remote del pianeta. Qui non conta la potenza, ma la capacità di continuare a funzionare quando tutto il resto si ferma.

Guardando a questi cinque esempi, emerge una verità che resiste al tempo: l’affidabilità non è legata alla moda o alla tecnologia del momento, ma a scelte progettuali precise. Materiali robusti, semplicità dove serve, e una visione chiara di ciò che un motore deve fare nel lungo periodo.

Oggi le auto sono più avanzate che mai, ma anche più complesse. E mentre il futuro si muove verso l’elettrico e nuove forme di mobilità, resta una domanda che molti automobilisti continuano a farsi: tra innovazione e durata, quale sarà il vero equilibrio?

Perché alla fine, al di là di ogni evoluzione, il valore di un motore si misura sempre nello stesso modo: quanti chilometri è in grado di raccontare.