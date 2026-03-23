Quanto costa davvero caricare lo smartphone: la risposta ti sorprenderà

Caricare lo smartphone è uno di quei gesti quotidiani che facciamo senza pensarci, ma quando arriva la bolletta della luce in molti si chiedono quanto incida davvero questo consumo.

La risposta, in realtà, è molto più semplice e sorprendente di quanto si pensi, perché il costo della ricarica di uno smartphone è tra i più bassi in assoluto tra tutti i dispositivi elettronici che usiamo ogni giorno.

Per capire quanto si spende davvero, bisogna partire da un dato concreto: un telefono durante la ricarica consuma in media tra i 3 e i 7 watt all’ora, una quantità di energia estremamente ridotta rispetto a elettrodomestici o computer.

Quanto costa una ricarica completa

Se si traduce questo consumo in numeri reali, una ricarica completa ha un impatto praticamente minimo sulla bolletta, spesso pari a pochi centesimi.

Facendo una media, caricare il telefono ogni giorno per un anno può costare circa tra 1 e 2 euro totali, anche considerando le variazioni nel prezzo dell’energia.

Questo significa che il costo di una singola ricarica è quasi irrilevante, tanto da essere difficilmente percepibile nel totale della spesa elettrica domestica.

Perché si pensa che consumi di più

Molti utenti hanno la sensazione che il telefono consumi molto di più, soprattutto quando lo lasciano in carica tutta la notte o più volte al giorno.

In realtà, una volta raggiunto il 100%, il dispositivo riduce drasticamente l’assorbimento di energia, mantenendo solo un consumo minimo per restare carico, spesso intorno a valori molto bassi.

Questo porta a una percezione distorta del consumo reale, perché il tempo passato attaccato alla presa non corrisponde a un uso costante di energia.

Il consumo mensile è quasi invisibile

Se si guarda al consumo su base mensile, i numeri restano molto bassi: in media si parla di circa 0,30 kWh al mese, che si traduce in pochi centesimi in bolletta.

Anche aumentando la frequenza di ricarica, ad esempio due volte al giorno, il costo resta comunque contenuto e difficilmente supera qualche decina di centesimi al mese.

Questo rende lo smartphone uno dei dispositivi meno impattanti dal punto di vista energetico, anche se usato in modo intensivo.

Il vero consumo nascosto

C’è però un dettaglio spesso ignorato: il caricabatterie lasciato collegato alla presa continua a consumare una piccola quantità di energia, anche quando non è in uso.

Questo consumo, chiamato standby, è molto basso ma costante nel tempo, e può diventare uno spreco evitabile se si moltiplica per mesi o anni.

Si tratta comunque di valori minimi, ma è uno degli aspetti più facili da correggere per ridurre anche piccoli sprechi domestici.

Cosa incide davvero sul costo

Il costo reale dipende da diversi fattori, come il tipo di caricatore, lo stato della batteria e la frequenza di utilizzo del dispositivo.

Gli smartphone più recenti tendono a essere più efficienti, mentre batterie usurate possono richiedere ricariche più frequenti, aumentando leggermente il consumo nel tempo.

Anche l’uso intensivo, con app sempre attive e schermi grandi, porta a cicli di ricarica più frequenti, ma senza cambiare in modo significativo il costo complessivo.

Una spesa quasi trascurabile

Se si guarda al quadro generale, il costo per caricare uno smartphone resta tra i più bassi tra tutte le attività quotidiane che richiedono energia elettrica.

È un consumo reale, ma così ridotto da non incidere in modo significativo sulla bolletta, anche considerando l’uso costante durante tutto l’anno.

Alla fine, più che preoccuparsi della ricarica del telefono, ha molto più senso concentrarsi su altri dispositivi domestici, perché è lì che si gioca davvero la differenza nei consumi.