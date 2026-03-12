Quanto costa veramente una monoposto di Formula 1? La cifra ti farà saltare dalla sedia

La stagione di Formula 1 riparte ancora una volta dall’Australia, sul circuito di Melbourne. Come da tradizione.

I team arrivano con grandi ambizioni: McLaren dovrà difendere il titolo conquistato la scorsa stagione, mentre Red Bull, Mercedes e Ferrari inseguono con vetture profondamente evolute.

Ma dietro lo spettacolo delle gare c’è un dato che spesso sorprende il pubblico: una monoposto di Formula 1 può superare i 20 milioni di dollari di costo. Non si tratta solo di una macchina da corsa, ma di un concentrato di ingegneria avanzata, ricerca e tecnologia sviluppata al limite delle possibilità.

L’immagine allegata rende evidente quanto ogni componente abbia un valore enorme. Una vettura di Formula 1 è composta da centinaia di parti progettate e realizzate con materiali sofisticati come fibra di carbonio e leghe ultraleggere.

Il cuore della monoposto è la power unit, il sistema ibrido che combina motore termico ed energia elettrica. Da sola può costare tra i 15 e i 18 milioni di dollari, rappresentando la parte più costosa dell’intera vettura. Non è solo un motore: include turbina, batterie, sistemi di recupero dell’energia e componenti elettronici estremamente complessi.

Il telaio, che costituisce la struttura centrale della vettura e garantisce sicurezza e rigidità, può arrivare a 1 o 2 milioni di dollari. È costruito in fibra di carbonio e progettato per resistere a impatti violentissimi, proteggendo il pilota anche in incidenti ad altissima velocità.

Anche elementi che sembrano più semplici hanno costi sorprendenti. Il cambio, ad esempio, può superare 350 mila dollari, mentre il volante, che integra decine di pulsanti e display per gestire tutte le funzioni della vettura, arriva intorno ai 50 mila dollari.

Tra i componenti fondamentali ci sono poi le ali anteriori e posteriori, responsabili dell’aerodinamica e della stabilità. Il loro costo può oscillare tra 225 mila e 290 mila dollari. Ogni dettaglio è studiato in galleria del vento per migliorare anche di pochi centesimi di secondo la prestazione in pista.

Il sistema di protezione Halo, introdotto per aumentare la sicurezza dei piloti dopo alcuni incidenti drammatici, costa circa 17 mila dollari, mentre il fondo piatto della vettura può valere oltre 140 mila dollari.

Infine ci sono gli pneumatici, che sembrano relativamente economici rispetto al resto ma rappresentano comunque una voce significativa: un set può costare circa 3 mila dollari.

Una stagione che punta alla sostenibilità

La nuova stagione non porta solo competizione, ma anche una serie di cambiamenti tecnici pensati per il futuro della Formula 1. Le monoposto stanno diventando più corte, più leggere e aerodinamicamente semplificate. Una delle novità più importanti riguarda l’utilizzo dell’energia elettrica, che oggi contribuisce fino a circa metà della potenza complessiva del motore.

L’obiettivo è duplice. Da una parte avvicinare la Formula 1 agli standard di sostenibilità ambientale, con l’introduzione progressiva di carburanti sintetici. Dall’altra rendere il campionato più interessante per i costruttori automobilistici, che vedono nella F1 un laboratorio tecnologico per lo sviluppo delle auto del futuro.

Oltre agli aspetti sportivi, la Formula 1 continua a crescere anche come fenomeno economico globale. Uno dei cambiamenti più discussi riguarda la trasmissione delle gare negli Stati Uniti. I diritti televisivi sono passati da ESPN ad Apple TV+, con un accordo che vale 700 milioni di dollari.

La scelta ha fatto discutere. ESPN aveva chiuso il 2025 con una media di 1,3 milioni di spettatori a gara negli Stati Uniti, il miglior risultato di sempre per la F1 sul mercato americano. Apple, invece, ha un’esperienza più limitata nelle trasmissioni sportive in diretta.

Alcuni investitori hanno criticato l’operazione, temendo una perdita di visibilità proprio nel mercato che rappresenta il maggiore potenziale di crescita. Ma il CEO di Formula One Group, Stefano Domenicali, ha difeso la decisione con convinzione, sostenendo che la collaborazione con Apple potrebbe dare un forte impulso alla presenza della F1 negli Stati Uniti.

Una crescita impressionante negli ultimi anni

I dati economici raccontano una storia di grande espansione. Nel 2025 la Formula 1 ha registrato ricavi per 3,9 miliardi di dollari, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente, con un utile operativo di 632 milioni.

Il confronto con il passato è ancora più significativo. Nel 2017, quando Liberty Media acquistò il campionato, la Formula 1 chiudeva con una perdita operativa di 37 milioni su ricavi di 1,8 miliardi.

In meno di un decennio il mondiale è stato trasformato in una macchina economica potentissima, capace di combinare spettacolo sportivo, tecnologia estrema e una strategia globale di crescita. E dietro ogni gara, dietro ogni sorpasso e ogni pole position, c’è un investimento tecnologico che supera tranquillamente i 20 milioni di dollari per una sola monoposto.