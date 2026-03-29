Quanto vale un follower? Dichiarate le cifre (assurde) che si possono guadagnare sui social

Quanto vale davvero un follower? Di recente sarebbero state dichiarate le cifre che si possono guadagnare sui social media.

C’è chi guarda il numero, chi guarda quello che succede dopo. E la differenza è tutta lì, perché un follower non è un prezzo, è una possibilità. A volte vale pochi centesimi, altre volte può muovere migliaia di euro con una sola storia pubblicata nel momento giusto.

Quanto valgono i follower per le pagine social

Per anni si è pensato che crescere significasse guadagnare. Più follower, più soldi. Lineare, quasi automatico. Non funziona più così, e chi lavora davvero con i social lo sa bene. Un profilo da 10.000 follower, se ben posizionato, può rendere più di uno da 100 mila che parla un po’ di tutto e non incide su nulla.

Il punto è la capacità di influenzare una scelta reale. Non un like, non un commento veloce. Una decisione: comprare, iscriversi, fidarsi. È qui che si spostano i soldi.

Un account che parla di finanza, assicurazioni, formazione professionale, anche con numeri contenuti, intercetta un pubblico già pronto a spendere. Diverso da chi intrattiene e basta. Non è una questione di qualità dei contenuti, ma di valore economico del pubblico.

Le cifre (che cambiano sempre)

I numeri circolano, si confrontano, ma restano instabili. Un profilo piccolo, tra 10 e 50 mila follower, può chiedere 100, 300, anche 500 euro per un post. A volte meno, a volte di più. Dipende da quanto quel pubblico reagisce davvero.

Salendo di fascia, con 100 mila follower, si entra in una dimensione più strutturata. Qui i contenuti iniziano a essere trattati come produzioni vere e proprie. Video, storytelling, editing. I prezzi salgono facilmente tra 800 e 2.500 euro, senza che nessuno si stupisca troppo.

Poi c’è la parte che fa discutere. Profili sopra il mezzo milione, o il milione. Qui si entra in un territorio quasi televisivo. 5.000, 10.000, 15.000 euro per una singola collaborazione. Non sempre. Non per tutti. Ma succede, ed è più frequente di quanto si pensi.

Eppure, anche qui, il numero da solo non garantisce nulla. Ci sono account enormi che non convertono, pieni di follower inattivi o disinteressati. E quando succede, il valore crolla. Letteralmente.

Dove si fanno davvero i soldi

Le collaborazioni con i brand sono solo una parte. Visibile, sì. Ma non è quella che costruisce ricchezza nel tempo. Chi riesce a monetizzare davvero lavora su più livelli. Le affiliazioni, per esempio. Link tracciati, percentuali sulle vendite. Se il pubblico si fida, possono superare facilmente il valore di un post sponsorizzato.

Poi ci sono i pagamenti diretti delle piattaforme. Qui le differenze sono evidenti. Su YouTube, con numeri solidi, si parla di entrate mensili costanti. Su TikTok molto meno, almeno per ora. E questo cambia completamente le strategie.

Infine, il passaggio più delicato: trasformare i follower in clienti. Prodotti propri, servizi, corsi, brand personali. È lì che il gioco cambia davvero. Non si tratta più di vendere visibilità, ma qualcosa di concreto.

Il valore invisibile

Un follower su LinkedIn non vale quanto uno su TikTok. Non è una provocazione, è mercato. Il primo è spesso collegato a lavoro, carriera, decisioni economiche. Il secondo a intrattenimento rapido. Due mondi diversi, due pesi completamente diversi.

E poi c’è la questione della fiducia. Non si vede, ma si misura. Quante persone ascoltano davvero? Quante agiscono? È questo che le aziende cercano, anche usando strumenti sempre più precisi per capire chi è reale e chi no.

Per chi guarda da fuori, resta una sensazione strana. Numeri enormi, guadagni che sembrano sproporzionati, logiche che cambiano in continuazione. E una domanda che torna sempre: quanto vale davvero quella persona che si vede ogni giorno sullo schermo?

La risposta non è stabile. Cambia con il tempo, con il pubblico, con il modo in cui quel pubblico reagisce. E forse è proprio questo il punto più difficile da accettare.