Queste 10 auto moderne sono da buttare in 5 anni: la ruggine se le mangia

Per quanto possa apparire assurdo, alcune automobili moderne potrebbero essere facilmente da buttare in soltanto cinque anni.

Per anni, la diffusione della zincatura completa aveva ridotto in modo significativo il problema della corrosione. Oggi, invece, la scelta di soluzioni produttive meno costose sta riportando il fenomeno al centro dell’attenzione, anche su auto di nuova generazione.

Molti costruttori hanno progressivamente abbandonato la protezione integrale della carrozzeria, preferendo trattamenti parziali. Questa riduzione dei costi incide direttamente sulla resistenza della lamiera nel tempo, rendendo i veicoli più vulnerabili già dopo pochi anni di utilizzo.

Quando la corrosione diventa evidente

Secondo le verifiche tecniche, la corrosione resta contenuta nei primi anni, ma dopo circa cinque anni il rischio aumenta in modo marcato, soprattutto in coincidenza con la scadenza delle garanzie contro la perforazione.

I dati raccolti dall’GTU indicano che dopo un decennio circa il 13% delle auto presenta ruggine visibile, con una quota significativa di casi in cui il danno assume carattere strutturale.

Il problema è aggravato dal fatto che la corrosione tende a svilupparsi in aree poco visibili, come cavità interne o giunzioni. Questo rende difficile individuare il deterioramento nelle fasi iniziali, aumentando il rischio di interventi tardivi.

I modelli più esposti dopo cinque anni

Le analisi tecniche condotte su veicoli con un massimo di cinque anni di vita hanno individuato alcuni modelli più frequentemente soggetti a fenomeni di corrosione. In questo contesto, compaiono in modo ricorrente modelli come Lada 4×4, Opel Combo e Skoda Rapid, insieme ad altri appartenenti a diversi segmenti di mercato.

Nello stesso gruppo rientrano anche Ford Galaxy, Ford Ecosport e Ford Transit nelle versioni Ford Tourneo, che evidenziano criticità legate alla protezione della carrozzeria.

Tra le utilitarie e i modelli compatti figurano inoltre Nissan Micra, Suzuki Jimny, Seat Ibiza e Dacia Duster, segnalati con una frequenza superiore alla media nelle verifiche tecniche.

Un problema che incide su valore e sicurezza

La corrosione non rappresenta soltanto un difetto estetico. Il deterioramento delle componenti metalliche può compromettere la resistenza strutturale del veicolo, incidendo direttamente sulla sicurezza, soprattutto nei casi in cui vengono coinvolti elementi portanti.

Allo stesso tempo, la presenza di ruggine riduce il valore di mercato dell’auto, rendendo più complessa la rivendita. Il problema diventa quindi rilevante sia per chi utilizza il veicolo sia per chi valuta il suo ciclo di vita complessivo.

Alla base di questa tendenza si trova una pressione crescente sui costi di produzione. La competizione globale spinge i costruttori a ottimizzare ogni fase della produzione, anche a scapito di elementi meno immediatamente percepibili, come la protezione anticorrosione.

L’ingresso di nuovi operatori nel mercato e la necessità di mantenere prezzi competitivi contribuiscono a consolidare questo approccio. Il risultato è un equilibrio sempre più delicato tra contenimento dei costi e qualità nel lungo periodo, con effetti che emergono solo dopo alcuni anni di utilizzo.