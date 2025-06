Questo aspiraliquidi Lidl è un mostro di pulizia: ecco perché tutti lo vogliono

Potenza aspirante eccezionale, innovativo doppio serbatoio e un prezzo competitivo sotto i 200 euro: l’aspiraliquidi Lidl Parkside Performance si prepara a conquistare il mercato degli elettrodomestici per la pulizia. Disponibile esclusivamente nei negozi Lidl, questo dispositivo ridefinisce gli standard nel segmento della pulizia intensiva domestica avanzata.

Dotato di un motore da 1250 watt, l’aspiraliquidi offre una potenza aspirante di 200 AirWatt, garantendo prestazioni elevate in qualsiasi situazione d’uso. La sua caratteristica distintiva è il sistema a doppio serbatoio da 9 litri, che separa l’acqua pulita da quella sporca, consentendo sessioni di pulizia più lunghe senza necessità di svuotamenti frequenti. Inoltre, la funzione spruzzante con una pressione di 2 bar permette un’applicazione uniforme del detergente sulle superfici, ottimizzando l’efficacia della pulizia.

Equipaggiamento completo per ogni esigenza

L’Aspirapolvere-liquidi Parkside Performance è fornito con un set di accessori completo per affrontare qualsiasi sfida di pulizia. Il tubo flessibile con impugnatura ergonomica a D è compatibile con diversi ugelli specializzati: uno da 24 cm per pavimenti, uno da 11 cm per imbottiti e un beccuccio per le fughe. Questi strumenti garantiscono risultati ottimali su una vasta gamma di superfici.

La mobilità è un altro punto di forza dell’aspiraliquidi. Un cavo di alimentazione lungo 7,5 metri consente di coprire ampie aree senza interruzioni, mentre le ruote larghe agevolano gli spostamenti anche su superfici irregolari. Per un avvio immediato, nella confezione è incluso un flacone di detergente da 100 ml.

Versatilità per casa e auto

Questo dispositivo si dimostra un alleato prezioso in molteplici contesti, dalla pulizia di tappeti e moquette alla rimozione di macchie ostinate da sedili auto e divani. Particolarmente utile in ambienti con animali domestici o bambini, si rivela efficace anche in situazioni di emergenza come piccoli allagamenti.

La struttura robusta ma compatta lo rende facile da riporre, mentre le sue prestazioni lo avvicinano a prodotti di fascia superiore, pur mantenendo un prezzo contenuto di 199 euro. La disponibilità esclusiva nei negozi Lidl ne fa una scelta interessante per chi cerca un elettrodomestico di qualità senza spendere una fortuna.

L’Aspirapolvere-liquidi Parkside Performance rappresenta una soluzione innovativa e accessibile per chi desidera migliorare la propria routine di pulizia intensiva. Grazie al doppio serbatoio, alla funzione spruzzante e al ricco set di accessori, questo aspiraliquidi Lidl si pone come una delle opzioni più competitive nel mercato degli elettrodomestici per la pulizia.