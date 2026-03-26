Questo fine settimana cambia l’ora, ma forse non sapete una cosa: ecco cosa bisogna fare la sera stessa

Il cambio dell’ora, che sia legale o solare, non dovrebbe sconvolgere troppo le nostre routine se seguiamo alcuni semplici accorgimenti. Utilizzare la regola ‘3-2-1’ può aiutare ad essere meno stressante e persino favorire un sonno più rigenerante.

Il cambio dell’ora, che avviene due volte all’anno, porta con sé una serie di effetti sul nostro corpo che non tutti sono pronti ad affrontare. Ogni anno, quando scatta l’ora legale o solare, molti di noi si trovano a fare i conti con una certa stanchezza, irritabilità o difficoltà ad adattarsi. Sebbene sembri un piccolo cambiamento, l’alterazione del ritmo circadiano può avere effetti più significativi di quanto immaginiamo.

L’ora legale è stata introdotta in Italia durante la Prima Guerra Mondiale e poi consolidata nel 1966. La sua finalità è quella di sfruttare al massimo la luce solare durante i mesi più lunghi dell’anno, riducendo il consumo di energia elettrica. In pratica, durante l’ora legale, spostiamo le lancette un’ora in avanti, mentre con l’ora solare, a fine ottobre, le spostiamo indietro per ripristinare l’orario naturale.

Nonostante l’utilità energetica, questo cambiamento può causare disagi per una buona parte della popolazione, in particolare per chi ha un ritmo sonno-veglia alterato.

Come affrontare il cambiamento dell’ora: la regola del ‘3-2-1’

Il prof. Luigi Ferini Strambi, esperto in neurologia e medicina del sonno, suggerisce la regola del ‘3-2-1’ per facilitare l’adattamento. Ecco come funziona:

3 ore prima di andare a letto, smetti di mangiare. La digestione interferisce con il sonno e può causare disturbi.

prima di andare a letto, smetti di mangiare. La digestione interferisce con il sonno e può causare disturbi. 2 ore prima di dormire, fermati con il lavoro. Lo stress mentale può rendere più difficile rilassarsi.

prima di dormire, fermati con il lavoro. Lo stress mentale può rendere più difficile rilassarsi. 1 ora prima di dormire, evita i dispositivi elettronici. Telefono, computer e tablet emettono luce blu, che inibisce la produzione di melatonina, l’ormone che favorisce il sonno.

Seguire questa regola, applicata in qualsiasi periodo dell’anno, aiuta a stabilire un corretto ritmo sonno-veglia, rendendo più facile l’adattamento al cambio dell’ora e a migliorare la qualità del sonno.

Non dormire abbastanza può avere conseguenze sul nostro benessere fisico e mentale. Disturbi del sonno sono stati associati a problemi di salute come diabete, obesità e ipertensione. Inoltre, chi soffre di insonnia o di un ritmo sonno-veglia irregolare è più predisposto a problemi cognitivi come difficoltà di concentrazione e irritabilità.

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che l’adulto medio ha bisogno di circa 7 ore di sonno per sentirsi riposato e mantenere una buona salute.

Come dormire meglio

Per evitare che il cambio dell’ora abbia ripercussioni sulla qualità del sonno, è importante seguire alcune abitudini che favoriscono il riposo:

Stabilisci orari regolari per andare a letto e svegliarti, anche nei fine settimana. Questo aiuta a ripristinare il ritmo circadiano. Prepara la camera da letto: un ambiente ordinato e privo di luci disturbanti favorisce un sonno migliore. Mantieni una temperatura ottimale nella stanza (circa 20°C) per facilitare il riposo. Adotta rituali rilassanti prima di dormire, come la lettura o pratiche di respirazione profonda. Evita l’uso di dispositivi elettronici nelle ore precedenti al sonno, poiché la luce blu può interferire con la produzione di melatonina.

Se ti svegli nel cuore della notte e non riesci a riaddormentarti, non rimanere nel letto. Alzati e pratica attività rilassanti, come la lettura di un libro poco interessante (meglio evitare storie avvincenti che potrebbero tenerti sveglio). Quando ti senti sonnolento, torna a letto e prova a dormire di nuovo.

Evita di usare il cellulare come sveglia: la luce degli schermi diminuisce la produzione di melatonina e può compromettere ulteriormente il sonno.