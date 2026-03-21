RC Auto, cambia tutto: per questi mezzi non è più obbligatoria l'assicurazione

Per alcuni veicoli in particolare, sembra che effettivamente non sia più obbligatoria l’assicurazione: quali in particolare.

Per anni la regola è stata semplice: se un mezzo può muoversi, deve essere assicurato. Anche se resta fermo in un capannone, anche se non esce mai su strada. Ora questa impostazione cambia.

Con la nuova legge approvata a inizio marzo, si introduce una distinzione che finora mancava: non tutti i mezzi devono avere la RC auto, ma solo quelli che circolano in spazi aperti al pubblico.

Cosa cambia davvero per l’assicurazione

Il punto centrale è questo: il rischio viene legato al luogo in cui il mezzo si muove. Se resta in un’area privata chiusa, non accessibile, l’obbligo della RC auto può venire meno.

Rientrano in questa situazione mezzi come i carrelli elevatori non immatricolati, utilizzati dentro magazzini o stabilimenti. Lo stesso vale per alcune macchine agricole senza targa, se restano dentro i terreni privati.

Anche mezzi targati possono rientrare nell’esenzione, ma solo in contesti specifici. Porti, aeroporti, aree logistiche chiuse. Zone dove il pubblico non entra.

La condizione è sempre la stessa: nessun accesso alla strada pubblica. Basta anche uno spostamento minimo fuori da quell’area e l’obbligo torna immediatamente.

Non è un “liberi tutti”

L’assicurazione non scompare. Cambia forma. Al posto della RC auto entra in gioco la responsabilità civile verso terzi (RCT). Non è automatica, non ha le stesse regole, e soprattutto non offre le stesse garanzie.

La differenza si vede quando succede qualcosa. Con la RC auto, il danneggiato può rivolgersi direttamente alla compagnia. Con una polizza RCT, invece, tutto dipende dal contratto stipulato dall’azienda.

Se i massimali sono bassi o ci sono esclusioni, il risarcimento può non coprire tutto. E in questi casi non interviene nemmeno il Fondo vittime della strada.

Perché è stata cambiata la norma

La modifica nasce da una richiesta precisa, soprattutto da parte di aziende agricole e industriali. L’obbligo di assicurare mezzi che non escono mai da un’area privata era considerato eccessivo.

Un muletto che si muove dentro un magazzino non ha lo stesso impatto di un’auto nel traffico. Il legislatore ha deciso di separare queste situazioni. Il risultato è una norma più flessibile, ma anche meno uniforme. Non tutto è coperto nello stesso modo, e questo crea differenze concrete.

Per chi gestisce aziende o attività con mezzi interni, il cambiamento è immediato. Si riducono i costi fissi, perché la RC auto non è più obbligatoria in tutti i casi.

Per chi lavora o entra in questi ambienti, invece, la situazione diventa meno lineare. Se avviene un incidente, il risarcimento dipende dalla copertura scelta dall’azienda.

Il confine resta delicato

Il punto più critico è il passaggio tra area privata e strada pubblica. Anche un utilizzo occasionale fuori dall’area chiusa riattiva l’obbligo assicurativo. Non sempre è facile stabilire dove finisce uno spazio e ne inizia un altro, soprattutto in contesti logistici complessi.

C’è poi un altro aspetto. La norma si intreccia con altri interventi recenti, che riguardano anche i mezzi non più funzionanti. Ma qui il confine è ancora più sottile. Un veicolo fermo per guasto non è automaticamente escluso dall’obbligo. La nuova regola semplifica alcune situazioni, soprattutto per le imprese. Però introduce anche più variabili.

Non tutti i mezzi seguono le stesse regole, non tutte le coperture offrono le stesse tutele. Il risultato è un sistema più adattabile, ma anche più difficile da leggere. E quando si parla di assicurazioni, spesso il problema emerge solo quando serve davvero capire cosa è coperto e cosa no.