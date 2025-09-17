realme Watch 5: tecnologia, salute e autonomia per il nuovo smartwatch

Potenza, stile e innovazione si incontrano al polso con il nuovo realme Watch 5, lo smartwatch che ridefinisce gli standard dei dispositivi indossabili in Italia. Con una autonomia che arriva fino a 20 giorni, un avanzato display AMOLED da 1,97 pollici e una resistenza certificata IP68, questo orologio intelligente si propone come soluzione ideale per chi cerca performance, eleganza e un prezzo accessibile: solo 69,99 euro. Presentato a Milano il 17 settembre 2025, il realme Watch 5 si distingue per il suo design curato e le sue funzionalità all’avanguardia, pronte a soddisfare anche gli utenti più esigenti.

L’ampio display AMOLED offre una risoluzione di 390×450 pixel e una luminosità di 600 nit, garantendo colori vividi e una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il vetro piatto 2D e la corona in lega di alluminio satinata conferiscono un aspetto premium, mentre il rapporto schermo-telaio del 79% rende l’esperienza visiva ancora più immersiva. La struttura unibody, impreziosita da una texture metallica, è pensata per durare: la resistenza IP68 protegge da acqua e polvere, mentre le griglie degli altoparlanti a nido d’ape e i test di robustezza superati garantiscono affidabilità anche nelle condizioni più difficili.

Per chi pratica sport o semplicemente desidera uno stile di vita attivo, il GPS indipendente integrato è un alleato prezioso. Compatibile con cinque diversi sistemi satellitari, permette di tracciare le attività all’aperto con estrema precisione, senza dover portare con sé lo smartphone. L’offerta di modalità sportive è tra le più ricche della categoria: ben 108 opzioni disponibili, ognuna delle quali può essere monitorata attraverso 15 indicatori di prestazione, per un’analisi dettagliata di ogni allenamento, sia per principianti che per atleti esperti.

Un punto di forza che rende unico il realme Watch 5 è il sofisticato sistema di monitoraggio della salute. Il dispositivo controlla costantemente frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, livelli di stress, qualità del sonno, rumore ambientale e anche i cicli di salute femminile. Tutti questi dati vengono gestiti e analizzati tramite l’app realme Link, che consente di visualizzare fino a 10 parametri contemporaneamente e offre consigli personalizzati per migliorare il proprio benessere quotidiano.

Ma la vera rivoluzione di questo smartwatch è la sua autonomia eccezionale: fino a 14 giorni di utilizzo standard, estendibili a 20 giorni in modalità smart leggera. Anche attivando la funzione always-on display, il realme Watch 5 garantisce fino a 6 giorni di funzionamento continuo, permettendo di dimenticare la ricarica e concentrarsi sulle proprie attività.

La personalizzazione è curata nei minimi dettagli, con oltre 300 quadranti tra cui scegliere, inclusi design specifici per lo sport e l’outdoor. Sul fronte della connettività, il dispositivo supporta chiamate Bluetooth di alta qualità, funzioni interfono indipendenti e, grazie alla tecnologia NFC, permette pagamenti contactless e l’accesso a numerose applicazioni utili nella vita di tutti i giorni.

Con il realme Watch 5, il marchio dimostra come sia possibile offrire un connubio di tecnologia avanzata, design raffinato e prestazioni elevate senza compromessi. Un prodotto che si rivolge a un pubblico sempre più esigente, attento sia alla funzionalità che allo stile, e che desidera rimanere connesso e in forma senza rinunciare alla comodità. In un mercato degli indossabili sempre più competitivo, il nuovo smartwatch realme si posiziona come una scelta intelligente e accessibile, pronta a soddisfare ogni esigenza di monitoraggio, comunicazione e benessere.