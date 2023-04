Redmi Note 12R Pro, mancano poche ore all'annuncio ufficiale

Redmi ha sorpreso tutti annunciando un altro membro della famiglia Note 12. Il Redmi Note 12R Pro è pronto a fare il suo debutto nel mercato il 29 aprile, con un debutto ufficiale previsto in Cina. Invece di organizzare un evento di presentazione tradizionale, Redmi ha deciso di procedere direttamente con l’apertura delle vendite.

Caratteristiche e Specifiche Tecniche

L’azienda nata da Xiaomi, ha condiviso alcune specifiche e un’immagine dello smartphone nelle tre colorazioni disponibili. La superficie posteriore del Redmi Note 12R Pro assomiglia molto a quella del Redmi Note 12 e della sua variante Pro, soprattutto per quanto riguarda il gruppo fotocamere. L’unica differenza visibile è una sorta di bavero ottenuto con una finitura superficiale diversa sulla destra delle fotocamere, con il logo Redmi e quello 5G.

Tra le specifiche tecniche anticipate dell’innovativo Redmi Note 12R Pro troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, un display OLED a 120 Hz e memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Stando alle prime specifiche tecniche trapelate, le prestazioni del 12R non dovrebbero allontanarsi troppo da quanto visto sul recente Redmi Note 12 5G, a meno che i GB in più di RAM (12 invece che 8) non risultino determinanti.

Disponibilità

Il Redmi Note 12R Pro sarà ufficialmente disponibile in Cina a partire dal 29 aprile. Non sappiamo ancora se questo nuovo modello sarà distribuito anche in Europa, per ora non abbiamo alcuna informazione ufficiale e non possiamo azzardare ipotesi, vale lo stesso anche per il prezzo che resta ignoto, per ora.