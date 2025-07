Revolut porta le eSIM in Italia: stop ai costi di roaming per i viaggiatori

Una svolta significativa sta per cambiare il modo in cui milioni di italiani affrontano la connettività durante i viaggi all’estero: Revolut introduce la propria soluzione eSIM anche sul mercato italiano, offrendo ai suoi clienti un nuovo modo per dire addio ai costi imprevisti legati al roaming e garantendo un accesso semplice e conveniente ai dati mobili ovunque nel mondo. Questa iniziativa segna un ulteriore passo nella strategia della società, già leader nel settore fintech, che punta a semplificare la vita dei viaggiatori e a rivoluzionare il concetto di connettività mobile internazionale.

Il nuovo servizio eSIM di Revolut è pensato per tutti coloro che desiderano viaggiare senza dover più temere le sorprese delle tariffe dati all’estero. L’azienda, forte di una reputazione consolidata nell’innovazione digitale, consente ora ai propri utenti italiani di attivare una eSIM direttamente dall’applicazione, eliminando la necessità di acquistare SIM fisiche locali e riducendo drasticamente il rischio di spese impreviste. Questa soluzione, disponibile per tutti i clienti che abbiano aggiornato l’app alla versione 10.14, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di chi si sposta frequentemente, sia per lavoro che per piacere.

Uno degli aspetti più innovativi di questa offerta è la possibilità di installare una sola eSIM che può essere utilizzata in parallelo alla SIM fisica già presente nello smartphone. In questo modo, i viaggiatori possono gestire facilmente il passaggio tra diversi operatori, mantenendo sempre attiva la propria linea principale e accedendo ai piani dati più vantaggiosi in base alla destinazione. L’offerta di Revolut si distingue per la flessibilità: i pacchetti partono da appena 1,50 euro per 1 GB, con soluzioni che arrivano fino a 20 GB e la possibilità di scegliere tra opzioni locali, regionali o globali, adattandosi così alle reali necessità di chi viaggia.

Un ulteriore vantaggio è riservato agli abbonati Ultra, che ogni mese ricevono gratuitamente 3 GB di dati utilizzabili in oltre 100 Paesi. Questa caratteristica rende il servizio particolarmente interessante per chi si sposta spesso fuori dall’Unione Europea, dove le tariffe dati possono essere particolarmente onerose. Inoltre, anche in assenza di un piano dati attivo, la eSIM garantisce sempre l’accesso all’app Revolut, assicurando così la possibilità di gestire il proprio conto e le proprie finanze ovunque ci si trovi.

La compatibilità rappresenta un altro punto di forza dell’offerta: la tecnologia è supportata dalla maggior parte degli smartphone compatibili Apple e Android 4G/5G, senza bisogno di installare ulteriori applicazioni. Questa semplicità d’uso è stata pensata per garantire una transizione senza ostacoli verso una nuova era della connettività mobile, rispondendo alle aspettative di un pubblico sempre più esigente e tecnologicamente evoluto.

Secondo i dati del Global Travel Spending Report di Revolut, gli italiani stanno diversificando le proprie mete di viaggio, spingendosi sempre più spesso verso destinazioni extraeuropee come Stati Uniti, Emirati Arabi, Argentina, Sri Lanka, Giappone e numerose località in Asia e America Latina. In questo contesto, la eSIM si rivela una soluzione ideale per restare sempre connessi, condividere esperienze in tempo reale e accedere ai servizi digitali indispensabili per la vita quotidiana.

L’integrazione della eSIM arricchisce ulteriormente l’ecosistema di servizi dedicati ai viaggiatori proposto da Revolut: dall’accesso alle lounge aeroportuali, alla prenotazione di alloggi tramite la funzione Soggiorni, dalle coperture assicurative per i piani premium al cambio valuta in oltre 30 valute, fino alla possibilità di prenotare esperienze locali direttamente dall’app. Questa strategia conferma la volontà dell’azienda di offrire un’esperienza completa e senza soluzione di continuità a chi è sempre in movimento.

Il lancio delle eSIM in Italia segue il recente debutto dei piani mobile di Revolut in Europa e testimonia la volontà di espandere la propria presenza nel settore delle telecomunicazioni, replicando il successo già ottenuto nella sfera bancaria digitale. Trasparenza, flessibilità e attenzione alle esigenze dei clienti restano i pilastri su cui si fonda questa nuova offerta, che promette di ridefinire gli standard della connettività mobile per una generazione di viaggiatori sempre più globali e digitalizzati.

Con questa iniziativa, Revolut si conferma protagonista assoluto dell’innovazione fintech e mobile, proponendo una soluzione intelligente, conveniente e tecnologicamente avanzata per garantire a tutti gli utenti italiani la libertà di restare connessi, ovunque nel mondo, senza più preoccuparsi delle tariffe dati o delle limitazioni imposte dai tradizionali operatori di roaming.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



