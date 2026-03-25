Rifiutare o ignorare le chiamate non impedisce lo spam: gli esperti spiegano come proteggersi davvero

Le telefonate indesiderate continuano a essere una delle seccature più diffuse per chi usa lo smartphone ogni giorno.

Rifiutare o ignorare la chiamata non solo non risolve il problema, ma in alcuni casi può persino peggiorarlo. Gli esperti di sicurezza digitale lo spiegano chiaramente: per difendersi davvero serve cambiare approccio.

Quando il telefono squilla e sul display compare un numero sconosciuto, la reazione più comune è chiudere subito la chiamata. Un gesto rapido, automatico, che sembra logico. Ma dietro molte telefonate spam non ci sono persone, bensì sistemi automatizzati progettati per raccogliere dati.

Ogni interazione viene registrata: se il telefono squilla, se viene rifiutato, se qualcuno risponde. Anche il semplice “declina” diventa un segnale prezioso. Significa che quel numero è attivo, utilizzato e, soprattutto, presidiato da una persona reale.

Il risultato è paradossale: invece di sparire dalle liste, si finisce spesso per essere inseriti in database ancora più “preziosi” per call center e truffatori. È un meccanismo noto nel settore, basato sull’analisi dei comportamenti degli utenti durante le chiamate.

Il vero problema: come circolano i numeri

Il fenomeno è alimentato da una rete complessa di database, software e campagne automatizzate. Anche quando le autorità intervengono – come nel caso dei filtri anti-spoofing introdotti in Italia – il sistema si adatta rapidamente.

Oggi, ad esempio, molte chiamate arrivano da numeri esteri reali, aggirando i blocchi pensati per quelli falsificati. Questo significa che il problema non è solo tecnico, ma anche legato alla diffusione dei dati personali.

Ogni volta che il numero viene condiviso online, registrato su un sito o utilizzato per servizi digitali, aumenta la probabilità che finisca in circuiti di telemarketing o peggio, in tentativi di truffa.

La difesa efficace non si basa su un singolo gesto, ma su una combinazione di strumenti e abitudini. Gli smartphone moderni offrono già una prima barriera: sistemi di identificazione del chiamante e filtri anti-spam che riconoscono numeri segnalati da altri utenti e possono bloccarli automaticamente.

Attivarli è spesso il primo passo concreto.

A questo si aggiunge la possibilità di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti o inviarle direttamente alla segreteria. Non elimina il problema alla radice, ma riduce l’impatto quotidiano.

Un altro fronte fondamentale è quello della gestione dei dati personali. Revocare i consensi pubblicitari non necessari, evitare di inserire il proprio numero su siti poco affidabili e iscriversi al Registro delle opposizioni può contribuire a limitare la diffusione del contatto.

Infine, esistono applicazioni dedicate che utilizzano database aggiornati per identificare numeri sospetti. Non sono una soluzione definitiva, ma possono ridurre sensibilmente il numero di chiamate ricevute.

Una difesa fatta di consapevolezza

Il punto chiave è proprio questo: non esiste un tasto magico per eliminare le chiamate spam. Il sistema che le genera è dinamico e in continua evoluzione, e si adatta rapidamente a ogni nuova contromisura.

Continuare a rifiutare le chiamate può sembrare una difesa, ma in realtà è solo una reazione superficiale. La vera protezione passa dalla conoscenza di come funzionano questi meccanismi e da un uso più consapevole del proprio numero di telefono. Perché oggi, più che mai, il dato più prezioso non è quello che diciamo… ma quello che confermiamo senza accorgercene.