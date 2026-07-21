Rimborso 730 a rischio, il Fisco sta bloccando i soldi in questi casi

Il rimborso del 730 può essere bloccato dall’Agenzia delle Entrate e restare in sospeso anche per diversi mesi.

Questo accade quando la dichiarazione dei redditi contiene anomalie, modifiche rilevanti rispetto ai dati precompilati oppure prevede somme elevate da restituire. In presenza di questi elementi, il Fisco può avviare controlli preventivi prima di autorizzare il pagamento. Di conseguenza, il credito Irpef potrebbe non arrivare con la prima busta paga utile o con il primo cedolino della pensione. A stabilire i criteri per individuare i modelli 730 con rimborso da verificare è uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

730/2026, le anomalie che fanno scattare i controlli del Fisco

I controlli preventivi sul modello 730/2026 partono quando nella dichiarazione compaiono dati che non tornano rispetto a quelli già presenti negli archivi dell’amministrazione finanziaria. Nel provvedimento di giugno, l’Agenzia delle Entrate richiama soprattutto gli scostamenti “per importi significativi” rispetto ai modelli di versamento, alle Certificazioni uniche e alle dichiarazioni degli anni precedenti. In pratica, se una spesa, una detrazione o un dato sul reddito si allontana troppo da quanto risulta al Fisco, il rimborso 730 può essere bloccato.

Il controllo può riguardare anche dati inviati da enti esterni: banche, assicurazioni, università, amministratori di condominio, strutture sanitarie. Sono informazioni che servono a preparare la dichiarazione precompilata. Se il contribuente inserisce importi diversi, corregge una voce o ne aggiunge una non allineata, il sistema può accendere un campanello d’allarme. Non vuol dire automaticamente che ci sia un errore. Vuol dire però che l’Agenzia vuole controllare meglio.

Pesano anche eventuali irregolarità fiscali negli anni precedenti. Una vecchia dichiarazione con incongruenze, documenti mancanti o recuperi d’imposta può incidere sulla scelta del 730 da verificare. In questi casi il rimborso non viene pagato dal sostituto d’imposta nei tempi normali, ma resta sospeso fino alla fine degli accertamenti.

Rimborsi oltre 4.000 euro e precompilata modificata: quando il rischio aumenta

Il caso più delicato è quello dei rimborsi Irpef superiori a 4.000 euro. Se dal 730/2026 emerge un credito oltre questa soglia, l’Agenzia può decidere di controllare la dichiarazione prima del pagamento, soprattutto quando il modello predisposto dal Fisco è stato modificato. È una situazione che può riguardare chi ha avuto spese sanitarie alte, lavori edilizi, interessi sul mutuo o altri oneri detraibili.

Il rischio cresce quando il contribuente mette mano alla dichiarazione precompilata con modifiche che cambiano il reddito o l’imposta dovuta. Può bastare l’aggiunta di una detrazione non presente, la correzione di una spesa già caricata o l’inserimento di un familiare a carico. Se da queste modifiche nasce un rimborso consistente, il sistema può fermare l’erogazione. Prima i controlli, poi i soldi.

Il provvedimento dell’Agenzia, però, non prevede un blocco automatico. Non tutti i rimborsi sopra 4.000 euro vengono fermati e non ogni modifica alla precompilata porta a una verifica. La selezione si basa su profili di rischio e dati che non coincidono con le banche dati fiscali. Chi ha documenti, ricevute e certificazioni in ordine potrà dimostrare di avere diritto al credito, ma dovrà aspettare la chiusura dell’istruttoria.

Rimborso bloccato: avvisi, tempi dei controlli e pagamento finale

Se il rimborso 730 viene bloccato, il contribuente deve esserne informato. Le modalità dipendono dal canale usato per inviare la dichiarazione. Chi ha trasmesso il modello da solo riceve un avviso nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e una comunicazione via email. Chi invece si è rivolto a un Caf, a un professionista abilitato o al sostituto d’imposta viene avvisato tramite chi ha prestato assistenza fiscale.

I tempi sono quelli previsti per i controlli preventivi. L’Agenzia può fare verifiche, anche automatiche o sui documenti, entro quattro mesi dalla scadenza per l’invio del 730, fissata per il 2026 al 30 settembre. Se la dichiarazione viene trasmessa dopo la scadenza ordinaria, il termine parte dalla data effettiva di invio. Nel frattempo, il rimborso non arriva né in busta paga né sulla pensione.

Quando il controllo si chiude e il credito risulta dovuto, il pagamento viene fatto direttamente dall’Agenzia delle Entrate. La regola prevede l’erogazione entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data di invio se successiva. Restano comunque possibili i controlli ordinari e formali sulle imposte sui redditi. Per chi aspetta il conguaglio estivo, la conseguenza è concreta: il rimborso 730 può slittare di diversi mesi.