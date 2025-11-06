Risparmia il 23% sulla multipresa da scrivania: ordine e sicurezza in offerta

Claudio Gelisi
Pubblicato il 6 nov 2025
Oggi la multipresa da scrivania Kiykzi è disponibile a un prezzo davvero imperdibile, solo 30,85 euro invece dei soliti 39,99 euro. Parliamo di un risparmio reale del 23% che rende questa offerta una delle più interessanti del momento per chi desidera ottimizzare la propria postazione senza rinunciare a sicurezza e funzionalità. In un mercato dove la qualità si paga spesso a caro prezzo, qui hai l’opportunità di portarti a casa una soluzione avanzata per l’organizzazione del tuo spazio di lavoro, senza svuotare il portafoglio. Non lasciarti sfuggire questa chance: è il momento giusto per dare una svolta alla tua scrivania e proteggere i tuoi dispositivi con un prodotto pensato per chi cerca affidabilità e versatilità, il tutto a un prezzo che difficilmente tornerà così conveniente.

Ordine, sicurezza e praticità in un unico prodotto

Quando si tratta di dispositivi elettronici, la sicurezza non è mai troppa: la multipresa da scrivania Kiykzi si distingue per la sua avanzata protezione contro le sovratensioni, con una capacità di assorbire picchi fino a 13.500A e una risposta fulminea di appena 1 nanosecondo. In altre parole, i tuoi computer, televisori e dispositivi sensibili saranno sempre al sicuro da improvvisi sbalzi di corrente. Ma non è tutto: la vera forza di questa multipresa sta nella sua versatilità. Quattro prese Schuko tipo F da 16A/4000W garantiscono energia a tutti i tuoi apparecchi principali, mentre due porte USB-C PD 3.0 da 20W ciascuna e una porta USB-A QC 3.0 da 18W ti permettono di ricaricare smartphone, tablet e altri accessori senza bisogno di ulteriori adattatori. Il sistema di fissaggio a morsetto, solido e pratico, consente di ancorare la multipresa al bordo della scrivania (fino a 4,3 cm di spessore) senza dover forare nulla: un dettaglio che fa la differenza in termini di praticità e rapidità di installazione.

30,8539,99€-23%
Materiali di qualità e dettagli che fanno la differenza

La Kiykzi non è solo funzionale, ma anche robusta e sicura. La scelta di materiali come il rame puro per i componenti conduttivi e la combinazione di ABS+PC resistente fino a 750°C assicura una lunga durata e la massima affidabilità nel tempo. Ogni presa è dotata di un interruttore indipendente, così puoi spegnere solo ciò che non ti serve e ridurre i consumi in standby, un accorgimento che ti permette di risparmiare energia senza rinunciare alla comodità. E per chi lavora fino a tardi o in ambienti poco illuminati, la luce notturna da 0,5W/50lm offre un tocco di comfort in più. Le dimensioni compatte (28,5 x 9,5 x 8 cm) e il cavo lungo 2 metri la rendono perfetta per ogni configurazione di spazio. In sintesi, la multipresa da scrivania Kiykzi è la scelta ideale per chi vuole il massimo da un unico prodotto: sicurezza, ordine e versatilità a un prezzo che oggi non ha rivali.

