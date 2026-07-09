Mirsee MH3: l'umanoide industriale che arriva nelle fabbriche dal 2027

Mirsee MH3: il robot umanoide industriale canadese che punta a trasformare le fabbriche dal 2027

Immagina di dover gestire operazioni pericolose in una fabbrica — ambienti ad alto rischio, macchinari pesanti, sostanze nocive — senza mettere a rischio nessun lavoratore. È esattamente questo il problema che Mirsee Robotics, azienda canadese, sta cercando di risolvere con MH3, il suo robot umanoide industriale progettato per operare nei contesti manifatturieri più difficili. La produzione di massa è prevista per il 2027, e nel frattempo otto prototipi sono già in fase di test e validazione. Una notizia che vale la pena seguire da vicino, perché potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo alla sicurezza sul lavoro nelle fabbriche.

Cos’è esattamente il Mirsee MH3

MH3 è un robot umanoide industriale, il che significa che ha una forma fisica ispirata a quella umana — due braccia, due gambe, una struttura verticale — pensata per integrarsi negli spazi di lavoro già progettati per le persone. Non è un braccio robotico fisso a una catena di montaggio, né un carrello automatizzato che si muove su binari predefiniti. È una macchina che può, in linea di principio, operare negli stessi ambienti in cui oggi lavorano gli esseri umani.

Il punto centrale che distingue MH3 dai robot industriali tradizionali è la sua capacità di teleoperazione: un operatore umano può controllare il robot a distanza, guidandone i movimenti in tempo reale senza essere fisicamente presente nel luogo pericoloso. Questa caratteristica è fondamentale per le applicazioni in ambienti ad alto rischio, dove la presenza umana diretta espone i lavoratori a pericoli concreti.

Secondo quanto riportato da Interesting Engineering, MH3 è specificamente progettato per svolgere lavori pericolosi e rischiosi all’interno di contesti industriali — un posizionamento molto preciso che distingue questo prodotto da umanoidi pensati per l’assistenza domestica o la logistica leggera.

Perché un robot umanoide per le fabbriche pericolose

La domanda che molti si pongono è: perché un umanoide? I robot industriali esistono da decenni. La risposta sta nella versatilità e nella compatibilità con gli spazi esistenti.

Le fabbriche sono state progettate per le persone: scale, corridoi stretti, postazioni di lavoro ergonomiche, strumenti manuali. Riprogettare un intero impianto per accogliere robot tradizionali — bracci fissi, AGV su rotaia, sistemi automatizzati su misura — costa moltissimo e richiede anni. Un robot umanoide, invece, può in teoria operare nello stesso spazio, usare gli stessi strumenti e seguire gli stessi percorsi di un operaio umano.

In questo scenario, la teleoperazione diventa uno strumento potentissimo: il lavoratore rimane in un ambiente sicuro e controllato, mentre il robot esegue fisicamente le operazioni rischiose — che si tratti di gestire materiali tossici, operare in ambienti ad alta temperatura, o lavorare in spazi con rischio di esplosione o crollo.

I settori più interessati

Industria chimica e petrolchimica , dove il contatto con sostanze pericolose è un rischio quotidiano

, dove il contatto con sostanze pericolose è un rischio quotidiano Fonderie e acciaierie , con temperature estreme e rischi di ustioni

, con temperature estreme e rischi di ustioni Industria nucleare , dove l’esposizione alle radiazioni è il problema principale

, dove l’esposizione alle radiazioni è il problema principale Costruzioni e demolizioni , con rischi strutturali difficilmente prevedibili

, con rischi strutturali difficilmente prevedibili Manutenzione di impianti in ambienti confinati, dove lo spazio ridotto aumenta ogni rischio

Dove siamo oggi: otto prototipi in fase di test

Immagine generata con AI

Al momento, Mirsee Robotics ha otto prototipi di MH3 attivamente in fase di testing e validazione. È una fase cruciale per qualsiasi tecnologia robotica: i prototipi vengono sottoposti a scenari reali o simulati per verificare affidabilità, precisione dei movimenti, stabilità del sistema di teleoperazione e resistenza alle condizioni operative.

Questa fase di validazione è anche quella che determinerà se e come il prodotto finale si differenzierà dai prototipi attuali. Non è raro che tra il prototipo e la versione commerciale di un robot industriale ci siano modifiche sostanziali — sia nell’hardware che nel software di controllo.

Come riporta HDblog, la produzione di massa è pianificata per il 2027, il che significa che Mirsee ha ancora circa un anno e mezzo per completare i test, affinare il design, e costruire la catena produttiva necessaria per scalare la produzione.

Il contesto più ampio: la corsa al robot umanoide industriale

Mirsee non è sola in questa corsa. Il mercato dei robot umanoidi industriali è uno dei più competitivi e finanziati degli ultimi anni. Aziende come Figure AI, Agility Robotics e Boston Dynamics stanno tutte sviluppando soluzioni simili, con approcci diversi tra autonomia e teleoperazione.

Ciò che distingue il posizionamento di Mirsee è la scelta esplicita di puntare sugli ambienti pericolosi e sul controllo remoto come caratteristica primaria, piuttosto che sull’autonomia completa. È una scelta pragmatica: l’autonomia piena in ambienti industriali complessi richiede livelli di intelligenza artificiale e affidabilità ancora difficili da garantire in contesti ad alto rischio. La teleoperazione, invece, mantiene il giudizio umano al centro delle decisioni critiche, riducendo il rischio di errori con conseguenze gravi.

Per un’azienda canadese che si affaccia su un mercato globale dominato da player americani e asiatici, questa specializzazione rappresenta anche una strategia di differenziazione intelligente.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Con la produzione di massa fissata al 2027, il percorso di MH3 è ancora lungo. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se i test sui prototipi confermeranno le aspettative, se Mirsee riuscirà ad attrarre partnership industriali o investimenti significativi, e se il modello di teleoperazione si dimostrerà sufficientemente robusto per ambienti reali.

Per le aziende manifatturiere che operano in settori ad alto rischio, vale la pena tenere d’occhio questo sviluppo. L’arrivo di un robot umanoide industriale affidabile e teleoperabile potrebbe cambiare radicalmente i protocolli di sicurezza, ridurre gli infortuni sul lavoro e aprire la strada a operazioni oggi considerate troppo pericolose per essere eseguite da esseri umani. Il 2027 non è lontanissimo, e la finestra per capire come posizionarsi rispetto a questa tecnologia si sta restringendo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.