Sakara batte Camozzi e diventa nuovo campione BKFC

Matteo Campofiorito
Pubblicato il 26 ott 2025
Alessio Sakara è riuscito nell’impresa che cercava da una vita quella di diventare campione del mondo in uno sport da combattimento. Dopo aver militato per anni nel circuito delle arti marziali miste professionistiche è stata la BKFC, il pugilato a mani nude, a incoronarlo campione cruiserweight (divisione di peso fino a 93kg).

Il match contro Chris Camozzi è stato durissimo, cinque round combattuti all’ultimo pugno, con i due fighter che si sono colpiti fino all’ultimo secondo.

Tanto combattuto il match da essere stata una split decision, una decisione non unanime per gli arbitri.

Una decisione che probabilmente poteva anche andare verso Camozzi, non ci sarebbe stato nulla di male (anzi), ma che gli arbitri hanno dato al Legionario, spinto da una carica incredibile del pubblico romano. Un palazzetto gremito che ha visto anche tanti vip guardare l’impresa di Alessio Sakara, tra questi anche Paolo Bonolis, Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

I sanpietrini del Legionario hanno avuto la meglio e Sakara si gode finalmente la gioia di essere campione, dopo una carriera lunghissima e prestigiosa che adesso ha una vera e propria ciliegina sulla torta.

