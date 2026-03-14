Salvini, stretta sugli automobilisti: scattano multe da 3.500 euro per tanti italiani

Brutte notizie per tantissimi automobilisti, perché a quanto sembra c’è la possiiblità che si presentino multe fino a 3.500 euro.

Matteo Salvini ha annunciato una nuova stretta sugli automobilisti, puntando a ridurre drasticamente il numero di veicoli senza assicurazione che circolano sulle strade italiane. Una battaglia che arriva proprio mentre il paese si prepara a un cambiamento significativo nella gestione delle polizze auto, che interesserà milioni di automobilisti.

Entro l’estate 2026, le verifiche sull’assicurazione RC Auto diventeranno ancora più rigorose grazie a nuove tecnologie elettroniche e dispositivi automatici in grado di monitorare la situazione in tempo reale. L’obiettivo dichiarato è quello di abbattere il numero degli oltre tre milioni di veicoli privi di copertura assicurativa, una situazione che provoca disagi economici per gli automobilisti che rispettano le regole, con i costi degli incidenti non assicurati che ricadono sui premi assicurativi.

Multe e controlli automatizzati

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti previsto un rafforzamento dei sistemi elettronici di controllo. Telecamere, dispositivi automatici e altre tecnologie digitali verranno utilizzati per monitorare ogni angolo del paese. Questi strumenti si affiancano a banche dati informatizzate che consentono di verificare la validità delle assicurazioni in tempo reale, senza necessità di fermare fisicamente i veicoli.

Il sistema di controllo elettronico si basa su tecnologie come il Targa System e il CED (Centro Elaborazione Dati), che permettono alle forze dell’ordine di identificare e sanzionare i veicoli senza assicurazione in modo rapido e preciso. I controlli avvengono anche a distanza, per esempio tramite telecamere installate su veicoli della polizia o varchi ZTL. Se viene rilevata una violazione, la multa può essere inviata direttamente a casa del trasgressore, senza bisogno di fermare l’auto. Le multe per chi circola senza assicurazione possono arrivare fino a 3.500 euro, a cui si aggiungono il sequestro del veicolo e, in caso di recidiva, la sospensione della patente.

Un peso per chi rispetta le regole

Nel 2023, la Polizia stradale ha individuato circa 30.000 veicoli non assicurati su un milione e mezzo di controlli. Una piccola percentuale, ma che incide enormemente sulla collettività. Gli automobilisti che circolano in regola si trovano infatti a dover fare i conti con aumenti dei premi assicurativi, perché i costi derivanti dagli incidenti causati da veicoli non coperti ricadono su tutti. L’incremento dei controlli mira proprio a ridurre questa ingiustizia, facendo in modo che chi non rispetta le regole paghi le conseguenze.

La normativa sull’assicurazione RC Auto è stata recentemente estesa, prevedendo l’obbligo di assicurazione anche per veicoli non in circolazione, come quelli parcheggiati su terreni privati, se idonei a circolare. Una misura che risponde anche alle direttive europee e che punta a coprire una fascia sempre più ampia di veicoli, riducendo ulteriormente il numero dei trasgressori.

Nel 2026, però, arriveranno anche misure correttive che consentiranno maggiore flessibilità, come le polizze infra-annuali per chi utilizza il proprio veicolo solo in determinati periodi dell’anno. Inoltre, sono previsti sconti per chi ha veicoli storici o non utilizzabili, facendo in modo che l’obbligo di assicurazione non diventi un peso eccessivo per le specifiche esigenze degli automobilisti.

Più controlli, ma anche più privacy

Se da un lato il rafforzamento dei controlli elettronici permette di individuare più facilmente chi non rispetta le norme, dall’altro solleva interrogativi legati alla privacy. Le banche dati ministeriali e le tecnologie di sorveglianza automatica devono seguire le normative sul trattamento dei dati personali, come il GDPR, per evitare il rischio di una sorveglianza massiva. Il Garante per la protezione dei dati personali ha già avviato una riflessione sul tema, per garantire che i dati raccolti dai dispositivi di controllo vengano trattati in modo trasparente e sicuro.

Per molti automobilisti, il rischio di incorrere in una multa salata per la mancanza di assicurazione sarà ora più concreto che mai. L’introduzione di sistemi digitali di controllo rende molto più difficile evitare i controlli, riducendo i margini di errore e aumentando l’efficacia nella lotta all’evasione. Questo significa che chi è in regola potrà contare su una maggiore sicurezza, mentre chi non lo è dovrà fare i conti con sanzioni più dure e sanzioni gravi.

Il vero cambiamento, però, si avrà quando i sistemi elettronici di controllo verranno estesi su tutto il territorio nazionale, garantendo una sorveglianza capillare. Da un lato, gli automobilisti che rispettano le regole potranno contare su una maggiore equità nel sistema assicurativo, ma dall’altro lato, chi farà il furbo rischia multe pesanti e sanzioni gravi.

Questa stretta sugli automobilisti è solo l’inizio di una serie di misure che, seppur necessarie, pongono l’accento sulle nuove tecnologie come strumenti di controllo sociale, non sempre privi di implicazioni. In ogni caso, una cosa è certa: il rischio di viaggiare senza assicurazione sta per diventare un’ipotesi sempre più difficile da contemplare.