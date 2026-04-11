Samsung annuncia all'improvviso la chiusura, utenti preoccupati: si bloccheranno i dispositivi?

Il panorama della messaggistica su Android sta subendo un terremoto silenzioso, ma dalle conseguenze profonde per milioni di persone.

Samsung ha ufficializzato una decisione che segna la fine di un’era software: l’applicazione Samsung Messages non sarà più preinstallata di default sui nuovi dispositivi Galaxy, a partire dagli ultimi modelli pieghevoli lanciati sul mercato. Non si tratta di un malfunzionamento tecnico, ma di un cambio di rotta strategico che punta tutto su Google Messages.

La scelta del colosso coreano non è un semplice capriccio estetico. Il cuore della questione risiede nell’adozione dello standard Rich Communication Services (RCS). Samsung Messages, pur avendo servito gli utenti per oltre un decennio, faticava a mantenere il passo con le funzioni avanzate di condivisione multimediale e crittografia che Google è riuscita a centralizzare.

Samsung fa preoccupare gli utenti: ma la decisione è essenziale

I nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 sono i primi a sbarcare nei negozi senza l’app nativa di Samsung pronta all’uso, seguiti a ruota da una progressiva estensione della policy agli altri modelli della gamma.

Molti utenti temono che il proprio smartphone possa smettere di inviare SMS o che i dati vadano perduti. In realtà, per chi possiede già un dispositivo Samsung, l’app continuerà a funzionare, ma l’azienda sta spingendo con forza verso il Play Store per il download dell’alternativa di Mountain View. È un passaggio di consegne che sancisce la capitolazione dei produttori hardware di fronte all’egemonia software di Google nel settore delle comunicazioni.

Non è tutto oro quel che luccica in questa unificazione. Un dettaglio interessante, quasi una curiosità costruttiva, riguarda il design delle scocche dei nuovi pieghevoli: Samsung ha ridotto lo spessore delle cerniere di circa 0,5 millimetri rispetto alla generazione precedente, un micro-intervento ingegneristico che paradossalmente sembra trovare un’eco nella semplificazione del software. Se l’hardware si snellisce, anche il sistema operativo deve eliminare i “doppioni”.

C’è però un’intuizione che serpeggia tra gli esperti di UX e che non sempre viene a galla: questa mossa potrebbe non essere solo una semplificazione per l’utente, ma un modo per Samsung di scaricare i costi di manutenzione e sicurezza del protocollo di messaggistica direttamente su Google, liberando risorse per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale Galaxy AI. In pratica, Samsung sta cedendo la sovranità sui dati testuali dei propri clienti in cambio di una piattaforma più stabile e meno costosa da gestire.

Cosa cambia per chi usa Galaxy oggi

Per chi è abituato all’interfaccia classica di Samsung, il passaggio a Google Messages potrebbe risultare inizialmente spiazzante. Le vecchie conversazioni non spariranno, ma la gestione delle cartelle e la personalizzazione dei temi subiranno una mutazione verso il linguaggio estetico “Material You”.

Dispositivi nuovi: Google Messages è l’app predefinita; Samsung Messages deve essere scaricata manualmente dal Galaxy Store se ancora supportata.

Dispositivi esistenti: L’app Samsung rimane, ma riceverà meno aggiornamenti funzionali.

Funzionalità: RCS garantisce indicatori di digitazione e reazioni alle emoji, rendendo l’esperienza simile a WhatsApp ma senza appoggiarsi a server di terze parti non standardizzati.

La preoccupazione che i dispositivi si blocchino è dunque infondata, ma è reale il senso di smarrimento per una personalizzazione che scompare. Il controllo della messaggistica su Android sta diventando un monolite gestito da un unico attore, eliminando quella frammentazione che per anni è stata il marchio di fabbrica (e il limite) del sistema operativo. La chiusura di Samsung Messages è il segnale che il futuro non è più nella diversità delle interfacce, ma nell’efficienza invisibile di un unico standard globale.