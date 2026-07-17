Samsung Exynos 2700, la rivoluzione termica che allontana la RAM dal chip

Samsung Exynos 2700: la scelta di separare la RAM dal chip per gestire meglio il calore

Chi ha mai tenuto in mano uno smartphone durante una sessione di gaming intensa, o mentre registrava un video in 4K sotto il sole, sa bene di cosa stiamo parlando: il calore che si accumula nel palmo della mano, le prestazioni che calano proprio quando servono di più, la batteria che si svuota a una velocità imbarazzante. È un problema antico quanto i processori mobili, e Samsung sta cercando di risolverlo con una mossa progettuale insolita nel suo prossimo chip di punta. Il Samsung Exynos 2700 — il SoC flagship atteso per la produzione di massa nel 2026 — introduce una separazione fisica tra la RAM e il system-on-chip, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’efficienza termica dell’intero sistema.

Cos’è un SoC e perché il packaging conta così tanto

Prima di capire perché questa scelta è rilevante, vale la pena spiegare brevemente cosa si intende per SoC e per packaging. Un system-on-chip (letteralmente “sistema su un chip”) è un componente che integra in un unico blocco tutto ciò che serve per far funzionare uno smartphone: processore, grafica, motore per l’intelligenza artificiale, modem e, nella maggior parte dei casi moderni, anche la memoria RAM.

Il packaging è invece il modo in cui questi componenti vengono assemblati e impacchettati fisicamente. Negli ultimi anni la tendenza dominante è stata quella di avvicinare sempre di più la RAM al processore — o addirittura di sovrapporla direttamente — per ridurre i tempi di accesso ai dati e migliorare le prestazioni. Questa tecnica si chiama PoP (Package-on-Package) ed è stata adottata da quasi tutti i produttori di chip per dispositivi mobili.

Il problema? Quando CPU, GPU e NPU lavorano a piena potenza, generano calore. Se la RAM è fisicamente attaccata sopra il chip — o integrata nello stesso pacchetto — quel calore si accumula in uno spazio molto ristretto, rendendo più difficile la dissipazione e costringendo il processore a ridurre le proprie frequenze per non surriscaldarsi. È il fenomeno noto come throttling termico, e rappresenta uno dei principali ostacoli alle prestazioni sostenute nei dispositivi mobili.

La scelta di Samsung: RAM separata dal SoC

Con il Samsung Exynos 2700, Samsung ha deciso di percorrere una strada diversa. Secondo quanto riportato da WccfTech e confermato da Gadgets360, il nuovo chip adotta un design di packaging che separa fisicamente la DRAM dal SoC, introducendo una nuova soluzione di impacchettamento pensata specificamente per migliorare la gestione termica.

In pratica, invece di sovrapporre la RAM direttamente al chip principale, i due componenti vengono collocati in modo distinto. Questo consente al calore generato dal processore di dissiparsi in maniera più efficiente, senza che la memoria RAM funga da “coperta” che trattiene il calore in prossimità del die principale.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: migliorare le prestazioni termiche e il raffreddamento complessivo del sistema. Nella pratica quotidiana, questo si traduce in uno smartphone che può mantenere prestazioni elevate per periodi più lunghi — durante una partita, una videochiamata prolungata o una sessione di editing video — senza dover ridurre automaticamente la velocità del processore per non surriscaldarsi.

Perché questa scelta è importante per i prossimi Galaxy

Immagine generata con AI

Il Samsung Exynos 2700 è destinato ai dispositivi flagship di Samsung, con la produzione di massa programmata per il 2026. Questo significa che il chip troverà spazio nei prossimi smartphone di punta del brand coreano, presumibilmente nella linea Galaxy S della prossima generazione.

Per Samsung, si tratta di una mossa strategica su più livelli:

Prestazioni sostenute nel tempo: un chip che dissipa meglio il calore può mantenere frequenze operative più alte per periodi più lunghi, offrendo un’esperienza utente più coerente e fluida.

un chip che dissipa meglio il calore può mantenere frequenze operative più alte per periodi più lunghi, offrendo un’esperienza utente più coerente e fluida. Efficienza energetica: un sistema termicamente più equilibrato tende a consumare meno energia, con benefici diretti sull’autonomia della batteria.

un sistema termicamente più equilibrato tende a consumare meno energia, con benefici diretti sull’autonomia della batteria. Affidabilità a lungo termine: temperature operative più basse riducono lo stress sui componenti, con potenziali vantaggi sulla durata complessiva del dispositivo.

temperature operative più basse riducono lo stress sui componenti, con potenziali vantaggi sulla durata complessiva del dispositivo. Competitività sul mercato: il throttling termico è stato uno dei punti deboli storicamente attribuiti ai chip Exynos rispetto alla concorrenza. Affrontarlo con una soluzione strutturale — e non solo software — rappresenta un cambio di approccio significativo.

Un cambio di paradigma nel design dei chip mobili

Quello che Samsung sta facendo con l’Exynos 2700 non è semplicemente un aggiornamento incrementale: è una revisione del modo in cui il chip viene costruito e assemblato fisicamente. Il nuovo packaging per SoC e DRAM rappresenta una scelta progettuale che mette la gestione termica al centro delle priorità, anziché trattarla come un problema da risolvere a posteriori con dissipatori, camere di vapore o limitazioni software.

È un approccio che riconosce un limite strutturale dei design precedenti e cerca di superarlo alla radice. Non si tratta di aggiungere uno strato di materiale termico più performante o di ottimizzare il software di gestione della frequenza: si tratta di ripensare fisicamente dove si trovano i componenti e come interagiscono tra loro dal punto di vista termico.

Vale la pena ricordare che, al momento, non sono disponibili dati quantitativi ufficiali sui miglioramenti termici ottenuti con questa soluzione. Samsung non ha ancora comunicato percentuali di miglioramento o benchmark comparativi. Quello che è confermato è la direzione progettuale e l’obiettivo: separare RAM e SoC per dissipare meglio il calore.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Con la produzione di massa dell’Exynos 2700 prevista per il 2026, i prossimi mesi saranno cruciali per capire come questa scelta si tradurrà in prodotti reali. Gli appassionati di tecnologia e i potenziali acquirenti dei futuri Galaxy di fascia alta avranno tutto l’interesse a seguire gli sviluppi legati a questo chip, che potrebbe segnare una svolta concreta nella storia degli Exynos.

Se il nuovo approccio al packaging darà i risultati sperati, Samsung potrebbe finalmente disporre di un chip proprietario capace di competere ad armi pari sul fronte termico con i migliori SoC del mercato. E per chi acquista uno smartphone premium, un dispositivo che non scalda, non rallenta e dura di più è esattamente il tipo di miglioramento che si percepisce ogni giorno — non solo nei benchmark di laboratorio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.