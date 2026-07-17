Intel alza i prezzi su Core Ultra 200S Plus e Xeon: quanto costa il nuovo listino

Intel Core Ultra 200S Plus: prezzi in aumento di 30-50 dollari, ecco il nuovo listino

Se stai pianificando di costruire o aggiornare un PC desktop di fascia alta, vale la pena sapere che Intel ha appena ritoccato verso l’alto i prezzi della sua linea Core Ultra 200S Plus. Gli aumenti, comparsi silenziosamente sul sito ufficiale dell’azienda senza alcun comunicato stampa formale, riguardano tutti e tre i modelli attualmente disponibili della serie. Parliamo di rincari tra i 30 e i 50 dollari per unità: non spiccioli, soprattutto in un mercato dove ogni euro conta. Capire come cambia l’Intel Core Ultra 200S Plus prezzo e perché Intel ha preso questa decisione è fondamentale per chi deve fare acquisti consapevoli nei prossimi mesi.

Quali modelli sono stati rincarati e di quanto

La serie Core Ultra 200S Plus, lanciata a marzo 2026, comprende al momento tre processori consumer per desktop. Intel ha aggiornato il listino prezzi consigliato per ciascuno di essi nel corso di luglio 2026. Ecco il quadro completo dei cambiamenti:

Core Ultra 7 270K Plus: da 299 a 349 dollari, con un aumento di 50 dollari — il rincaro più significativo dell’intera gamma.

da 299 a 349 dollari, con un aumento di 50 dollari — il rincaro più significativo dell’intera gamma. Core Ultra 5 250K Plus: da 199 a 229 dollari, con un incremento di 30 dollari.

da 199 a 229 dollari, con un incremento di 30 dollari. Core Ultra 5 250KF Plus: da 184 a 214 dollari, anch’esso con un aumento di 30 dollari.

In pratica, nessun modello della linea è rimasto invariato. Chi aveva messo nel carrello virtuale uno di questi chip confidando nei prezzi precedenti si ritrova ora a fare nuovi calcoli. Il Core Ultra 7 270K Plus, ad esempio, supera ora abbondantemente la soglia psicologica dei 300 dollari, attestandosi a 349 dollari — una cifra che lo avvicina a segmenti di mercato più premium.

Come riportato da Ubergizmo, gli aggiornamenti di prezzo sono apparsi direttamente sul sito Intel senza alcuna comunicazione pubblica ufficiale. Una mossa silenziosa, che ha lasciato sorpresi molti appassionati e rivenditori.

Le ragioni dichiarate da Intel: supply chain e domanda forte

Intel non ha lasciato i rincari senza spiegazione, anche se la comunicazione è arrivata in modo piuttosto discreto. L’azienda ha citato due fattori principali: l’aumento dei costi della catena di approvvigionamento e una domanda particolarmente sostenuta per i processori della serie Plus.

Il primo elemento — i costi della supply chain — è un tema che l’industria tecnologica conosce bene ormai da anni. Materie prime, trasporti, componentistica: ogni anello della catena produttiva ha subito pressioni al rialzo, e Intel non è immune da queste dinamiche. Il secondo fattore, la domanda forte, è invece una variabile più interessante da analizzare: se i consumatori continuano ad acquistare in massa questi processori, l’azienda ha meno incentivi a mantenere i prezzi bassi.

Come spiega WCCFTech, Intel ha ufficialmente confermato queste motivazioni, pur senza entrare in dettagli quantitativi sui costi interni. Una posizione comprensibile dal punto di vista aziendale, ma che lascia gli utenti con poche certezze su quanto durerà questa fase di prezzi più elevati.

Immagine generata con AI

Cosa significa per chi vuole comprare oggi

La domanda pratica che si pone ogni utente è semplice: conviene ancora acquistare un processore Core Ultra 200S Plus, o è meglio aspettare?

Dipende dal contesto. Se hai già pianificato un upgrade e stai aspettando il momento giusto, considera che i nuovi prezzi sono già attivi e non ci sono segnali di un imminente ritorno ai listini precedenti. Rimandare ulteriormente potrebbe non portare vantaggi concreti, almeno nel breve periodo.

Se invece sei ancora nella fase di valutazione, ecco alcuni punti da tenere a mente:

Il Core Ultra 5 250KF Plus a 214 dollari rimane la scelta più economica della gamma, adatta a chi non ha bisogno delle funzionalità grafiche integrate presenti nel modello 250K.

rimane la scelta più economica della gamma, adatta a chi non ha bisogno delle funzionalità grafiche integrate presenti nel modello 250K. Il Core Ultra 5 250K Plus a 229 dollari aggiunge la GPU integrata rispetto al 250KF, con un differenziale di soli 15 dollari — una differenza contenuta che potrebbe valere la pena considerare.

aggiunge la GPU integrata rispetto al 250KF, con un differenziale di soli 15 dollari — una differenza contenuta che potrebbe valere la pena considerare. Il Core Ultra 7 270K Plus a 349 dollari è il top di gamma consumer della serie e si rivolge a chi cerca le massime prestazioni per gaming o produttività avanzata.

In ogni caso, prima di procedere all’acquisto, è sempre consigliabile confrontare i prezzi effettivi dei rivenditori, che potrebbero ancora smaltire stock al vecchio listino o applicare promozioni temporanee.

Un aumento silenzioso che fa rumore nel settore

Ciò che colpisce di questa vicenda non è solo l’entità dei rincari, ma il modo in cui Intel ha scelto di comunicarli — o meglio, di non comunicarli. Aggiornare il listino prezzi sul proprio sito senza emettere un comunicato stampa è una pratica che lascia rivenditori e consumatori in una posizione scomoda: chi aveva già ricevuto preventivi basati sui vecchi prezzi si trova ora a dover rinegoziare o ad assorbire la differenza.

Questo approccio, per quanto legittimo dal punto di vista commerciale, rischia di erodere la fiducia degli acquirenti professionali — integratori di sistema, costruttori di PC custom, rivenditori specializzati — che hanno bisogno di stabilità e prevedibilità nei listini per pianificare le proprie attività.

Per chi segue il mercato dei processori desktop, questo luglio 2026 segna un momento da tenere d’occhio: l’Intel Core Ultra 200S Plus prezzo aggiornato potrebbe influenzare le scelte di acquisto nei prossimi mesi, spingendo alcuni utenti a rivalutare alternative concorrenti o a posticipare gli upgrade in attesa di maggiore chiarezza sul fronte dei costi. Monitorare l’evoluzione del listino Intel nelle prossime settimane è la mossa più saggia che chiunque stia pianificando un nuovo sistema desktop possa fare oggi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.