Così puoi distinguere subito un cavo lento da uno veloce: lascia perdere le diciture

Nel 2026, tra smartphone, notebook, SSD esterni, dock e monitor, la porta è quasi sempre la stessa.

Eppure basta poco per accorgersene: un cavo USB-C può ricaricare senza problemi, ma essere lentissimo quando si tratta di copiare file. Il connettore è identico, le prestazioni no. Per questo non basta che “entri” nella presa: bisogna capire per che cosa è stato fatto davvero.

Perché due cavi USB-C identici possono andare a velocità diverse

Il punto debole dei cavi USB-C è anche il loro grande vantaggio: sono comodi, reversibili, facili da usare. Ma da fuori dicono pochissimo. Due cavi lunghi un metro, neri, magari senza scritte evidenti, possono sembrare uguali sul tavolo e comportarsi in modo opposto davanti a un SSD esterno o a un hub USB-C. Uno può essere nato quasi solo per caricare il telefono. L’altro può reggere file pesanti, alimentare un portatile e gestire un monitor.

A occhio sono fratelli. Dentro, però, no. È per questo che spesso, quando un trasferimento va piano, si dà la colpa al computer, al disco o alla porta. “Il cavo caricava, quindi pensavo fosse a posto”, è una frase che nei negozi di assistenza si sente spesso. Ma la ricarica rapida non dice quasi nulla sulla velocità dei dati.

Watt, Gbps e USB 2.0: cosa guardare davvero prima di comprarlo

La scritta da controllare non riguarda solo i watt. Conta soprattutto il dato sui Gbps, cioè la velocità con cui il cavo può trasferire informazioni. Un modello può supportare 100W o perfino 240W, quindi andare bene per ricaricare un notebook compatibile, ma restare fermo a prestazioni da USB 2.0, fino a 480 Mbps teorici. Per mouse, tastiere, cuffie e piccoli accessori può anche bastare. Per copiare video, backup fotografici o cartelle di lavoro su un SSD portatile, invece, diventa subito un freno.

Le indicazioni più utili da cercare sulla confezione o nella scheda tecnica sono 10Gbps, 20Gbps, USB 3.2, USB4 o Thunderbolt, sempre se anche il dispositivo le supporta. Attenzione, però: deve essere compatibile tutta la catena. Porta del computer, disco, dock e cavo. Basta un solo elemento lento per abbassare tutto il resto. Regola pratica: se sulla confezione si parla solo di “fast charging” e non c’è alcun riferimento alla velocità dati, meglio non darla per scontata.

SSD esterni, dock e hub: quando il cavo sbagliato rallenta tutto

I problemi si notano soprattutto con SSD esterni, dock USB-C e hub multifunzione. In questi casi lo stesso cavo deve portare dati, alimentazione, audio, rete Ethernet e a volte anche il segnale video verso uno o due monitor. Un cavo economico può far sembrare difettoso un accessorio appena comprato: porte che non rispondono, monitor che lampeggiano, ricarica a intermittenza, trasferimenti molto più lenti del previsto.

Il collegamento, in realtà, “funziona”. Ma solo in parte. Ed è proprio questo a trarre in inganno. Prima di restituire un hub o prendersela con il portatile, conviene provare un cavo certificato e adatto all’uso previsto. Meglio ancora se etichettato in casa con un piccolo adesivo: ricarica 60W, dati 10Gbps, dock 100W. Non sarà elegante, ma evita mezz’ora persa davanti a una barra di copia immobile e la solita domanda: “Com’è possibile, se è USB-C?”.