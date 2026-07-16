In liquidazione questo iPhone passa da 909 a 169 euro

Un iPhone normalmente proposto a 909 euro è stato segnalato a 169 euro presso un rivenditore specializzato francese, come riportato da Ouest-France in un servizio pubblicato martedì. Si tratta di una riduzione dell’81% rispetto al prezzo di listino, applicata senza alcuna comunicazione ai clienti sulle ragioni dell’operazione. Il prezzo di partenza, 909 euro, corrisponde a quello con cui Apple ha collocato sul mercato l’iPhone 14 da 128GB, presentato all’epoca del lancio come il modello più equilibrato della gamma.

Il quotidiano francese non ha ottenuto spiegazioni dal rivenditore sul motivo dello sconto, ma operazioni di questo tipo non sono né illegali né inconsuete nel settore della distribuzione elettronica. Quando un negozio taglia i prezzi dell’80% o più, difficilmente si tratta di un errore di listino: è molto più probabile che si tratti di una liquidazione volontaria, pensata per trasformare rapidamente in liquidità uno stock che rischia di restare invenduto.

iPhone in super sconto: come mai un prezzo così basso?

Il meccanismo alla base di sconti così marcati va cercato nel margine tra prezzo di listino e costo di acquisto all’ingrosso. Un rivenditore può aver pagato un lotto di iPhone 14 a una cifra ben inferiore ai 909 euro esposti al pubblico, il che rende sostenibile anche una vendita a 169 euro pur di liberare spazio in magazzino. Il ciclo dei prodotti Apple, con l’uscita regolare di nuovi modelli, accelera ulteriormente questo processo: i telefoni delle generazioni precedenti perdono valore rapidamente agli occhi dei rivenditori fisici, tanto più se sottoposti alla pressione dei prezzi spesso più aggressivi dei marketplace online.

Guardando al mercato italiano, un confronto aiuta a inquadrare la portata dello sconto. Un iPhone 14 da 128GB ricondizionato oggi in Italia si trova generalmente tra i 330 e i 500 euro, a seconda delle condizioni estetiche e della batteria, sulle principali piattaforme di ricondizionato e sui comparatori di prezzo, con qualche annuncio isolato che scende fino a circa 300 euro. Il prezzo di 169 euro segnalato si colloca quindi ben al di sotto anche del pavimento tipico del mercato italiano dell’usato certificato, il che spiega perché un’offerta di questo tipo, quando emerge, attiri tanta attenzione ma anche una certa cautela da parte degli osservatori del settore.

Proprio l’assenza di spiegazioni ufficiali suggerisce prudenza a chi si trovasse davanti a un’offerta simile, specie se incontrata online anziché in un punto vendita fisico verificabile. Prima di procedere con un acquisto è sempre consigliabile controllare l’identità del venditore, verificare che il dispositivo non risulti bloccato o rubato tramite il codice IMEI, accertarsi delle condizioni di garanzia effettivamente applicate e, quando possibile, prediligere canali di vendita riconosciuti. Resta il fatto che, nel mercato dei device ricondizionati e di fine serie, sconti così ampi continuano a comparire con una certa regolarità, generando ogni volta la stessa domanda tra i consumatori più attenti.