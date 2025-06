Samsung Galaxy A36 5G crolla di prezzo: ora è best buy

Samsung Galaxy A36 5G si distingue per un prezzo competitivo e specifiche tecniche di rilievo, un’ottima opzione di qualità nella fascia media del mercato Android. Attualmente disponibile a 339,90 € su Amazon, in sconto del 26% rispetto al prezzo di listino, questo modello è l’ideale per chi cerca un telefono di qualità, di un brand super affidabile, ad un prezzo super vantaggioso.

Samsung Galaxy A36 5G: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più apprezzati del Galaxy A36 5G è il suo display Super AMOLED da 6,7 pollici, capace di offrire colori vividi e contrasti profondi. Questa caratteristica lo rende ideale per chi utilizza il proprio dispositivo per contenuti multimediali, come video e giochi, garantendo un’esperienza visiva immersiva. Il cuore del dispositivo è un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, supportato da 8 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB, che assicura fluidità e reattività anche durante l’uso intensivo.

Particolarmente degna di nota è l’attenzione dedicata alla dissipazione del calore: la presenza di una camera di vapore maggiorata aiuta a mantenere il dispositivo fresco, anche sotto carico. Sul fronte dell’autonomia, la batteria da 5.000 mAh garantisce una durata eccellente, capace di coprire un’intera giornata di utilizzo intenso senza difficoltà.

Il comparto fotografico del Galaxy A36 5G non delude, grazie a funzioni innovative che migliorano l’esperienza d’uso. Tra queste, la possibilità di rimuovere elementi indesiderati dalle immagini con la funzione Object Eraser, o di ottenere informazioni immediate su testi e oggetti presenti nelle foto. Inoltre, il dispositivo offre una serie di filtri creativi per personalizzare i propri scatti.

Un altro punto di forza è rappresentato dal sistema Knox Vault, che protegge i dati personali con un livello di sicurezza certificato EAL5+. La sicurezza è ulteriormente rafforzata da sei anni di aggiornamenti di sicurezza e altrettante generazioni di aggiornamenti del sistema operativo, un impegno significativo da parte di Samsung per garantire la longevità del dispositivo.

Samsung Galaxy A36 5G: l’offerta best buy

Samsung Galaxy A36 5G è un ottimo smartphone Android di fascia media e ha un prezzo di listino di 459,90 euro. Non sono pochi, ma il prodotto è buono e il marchio è una garanzia, quindi il prezzo è giustificato. Per questo il Galaxy A36 5G in offerta Amazon rappresenta un’opportunità da non perdere assolutamente: la combinazione di prestazioni, design e prezzo lo rende un vero best buy.

