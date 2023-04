Samsung Galaxy S24: nuove indiscrezioni sui prossimi top di gamma

Le novità riguardanti la prossima generazione di smartphone Samsung Galaxy S24 stanno già suscitando grande interesse da parte degli appassionati di tecnologia e degli utenti fedeli al brand sudcoreano. Nuove indiscrezioni circolano sul web riguardo alle possibili specifiche tecniche dei dispositivi, offrendo uno sguardo più dettagliato su ciò che ci si può aspettare dalla gamma Galaxy S24.

Galaxy S24: Caratteristiche e varianti

Secondo le ultime informazioni trapelate, la gamma Galaxy S24 includerà tre varianti principali, ognuna con diverse opzioni di RAM. La versione base, il Galaxy S24, dovrebbe essere disponibile con 8GB o 12GB di RAM. Il modello di fascia media, il Galaxy S24+, offrirà invece opzioni di 12GB e 16GB di RAM. Infine, il top di gamma Galaxy S24 Ultra sarà disponibile con 16GB o 18GB di RAM, offrendo così prestazioni ancora più elevate.

Per quanto riguarda il comparto display, i nuovi Galaxy S24 dovrebbero proporre un miglioramento rispetto ai predecessori. Si prevede che il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ saranno dotati di un pannello LTPO AMOLED con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il Galaxy S24 Ultra, invece, potrebbe sfoggiare un display LTPO AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz.

S24/24+ Ram 12GB

S24 Ultra Ram 16GB — Revegnus (@Tech_Reve) April 18, 2023

Le indiscrezioni suggeriscono inoltre un importante miglioramento per quanto riguarda il comparto fotografico. Il Galaxy S24 Ultra potrebbe essere dotato di una fotocamera principale da ben 200 megapixel, mentre i modelli Galaxy S24 e S24+ avranno una fotocamera da 108 megapixel. Inoltre, si prevede che tutti e tre i dispositivi saranno equipaggiati con un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e uno zoom ottico migliorato.

Anche il comparto batteria dovrebbe ricevere un upgrade significativo. Si vocifera che il Galaxy S24 Ultra sarà equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh, mentre il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ avranno una batteria da 4.500 mAh. Inoltre, la gamma Galaxy S24 potrebbe supportare la ricarica rapida a 65W, permettendo agli utenti di ricaricare i dispositivi in modo più veloce ed efficiente.

Sistema operativo e processore: I prossimi top di gamma Samsung dovrebbero essere lanciati con l’ultima versione del sistema operativo Android. Si prevede inoltre che i dispositivi saranno alimentati dal processore Exynos 2200, progettato per offrire prestazioni elevate e un’efficienza energetica superiore rispetto ai modelli precedenti.

Nonostante le numerose indiscrezioni, al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale di lancio per la gamma Galaxy S24. Tuttavia, si prevede che i nuovi dispositivi potrebbero essere presentati nel primo trimestre del 2024, come da tradizione per il brand coreano. Attendiamo nuove indiscrezioni e nel frattempo segnaliamo che l’attuale top di gamma Galaxy S23 Ultra si trovain offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante.

