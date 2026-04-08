Samsung nasconde un trucco con l’impronta che può far partire le app più usate in un attimo

Su alcuni smartphone Samsung c’è una funzione poco conosciuta che permette di usare il sensore di impronte non solo per sbloccare il telefono, ma anche per avviare azioni precise e aprire app in modo molto più rapido.

A prima vista può sembrare uno di quei “trucchi” da appassionati, ma in realtà l’idea è molto semplice: associare impronte diverse a comportamenti diversi, così da trasformare un gesto già abituale in una scorciatoia quotidiana. Non si parla di una falla né di un vero hack di sicurezza, ma di una possibilità nascosta dentro l’ecosistema di personalizzazione Samsung. È proprio questo il punto interessante: una funzione che resta fuori dallo sguardo di molti utenti, ma che una volta configurata può cambiare il modo in cui si usa il telefono durante la giornata.

Non è una vulnerabilità, ma una scorciatoia avanzata

Il termine “hack” può trarre in inganno, perché qui non c’è nessun meccanismo che aggira le protezioni del dispositivo. Il telefono continua a usare il sensore di impronte come strumento di autenticazione, ma a questo gesto si può aggiungere un’azione successiva. In pratica, un dito può essere legato all’apertura di un’app specifica, mentre un altro può far partire un’azione diversa. È una logica che punta tutta sulla velocità: si sblocca il telefono e, subito dopo, si arriva già dove serve.

Questa possibilità è particolarmente utile per chi apre spesso le stesse applicazioni, magari in contesti diversi della giornata. Un’impronta può portare direttamente a una chat di lavoro, un’altra a una nota rapida, un’altra ancora a un’app usata spesso in mobilità. Il valore reale non sta nell’effetto sorpresa, ma nel risparmio di passaggi. E spesso sono proprio questi micro-tempi a rendere più comodo un dispositivo nell’uso quotidiano.

Dove si trova davvero questa funzione sui Galaxy

La funzione non è visibile nelle impostazioni classiche del telefono e proprio per questo molti utenti non la incontrano mai. Per attivarla serve infatti Good Lock, la piattaforma Samsung dedicata alla personalizzazione avanzata, e in particolare il modulo Routines+. Una volta installato, si può usare l’opzione che lega l’autenticazione con impronta a un’azione successiva, come l’apertura di un sito o di un’app. È quindi una funzione reale, ma non immediatamente accessibile a chi usa il telefono soltanto con la configurazione standard.

Questo dettaglio spiega anche perché il trucco non sia diventato più noto. Samsung offre da tempo strumenti molto estesi dentro Modes and Routines, ma molte funzioni più avanzate restano sepolte dentro moduli aggiuntivi che richiedono qualche passaggio in più. Per gli utenti comuni non è sempre un ostacolo, ma basta a tenere queste opzioni lontane dall’uso di massa.

Perché può essere più utile di tante novità più vistose

La forza di questa scorciatoia è che non cambia il telefono in modo spettacolare, ma può renderlo più rapido nei momenti in cui conta davvero. Chi usa spesso il proprio Galaxy per attività ripetitive può trovare in questa funzione una forma di automazione molto pratica, quasi invisibile. Non serve imparare nuove gesture o riempire la schermata iniziale di collegamenti: basta sfruttare qualcosa che già si fa ogni giorno, cioè appoggiare il dito sul sensore.

È anche un buon esempio del modo in cui Samsung prova a differenziarsi sul piano della personalizzazione. Mentre molti produttori puntano su interfacce sempre più semplici e uniformi, i Galaxy continuano a offrire una quantità notevole di strumenti per chi vuole piegare il telefono alle proprie abitudini. Non tutti li useranno, ma chi ama costruire un’esperienza più personale trova spesso in queste funzioni il vero valore aggiunto del dispositivo.

In fondo, il fascino di questa opzione sta proprio qui: non promette magie, non stravolge il sistema e non introduce nulla di appariscente. Però rende il sensore di impronta qualcosa di più di un semplice lucchetto digitale. E quando una funzione nascosta riesce a far risparmiare tempo ogni giorno, smette di essere una curiosità e diventa uno di quei dettagli che fanno sembrare il telefono un po’ più intelligente.