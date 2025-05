Samsung One UI 8: novità, dispositivi compatibili e quando arriva

Samsung One UI 8, l’interfaccia utente dei telefoni e dei tablet Samsung basata su Android 16, promette animazioni più fluide, un design rinnovato e funzionalità AI avanzate, segnando un ulteriore passo avanti per i dispositivi Galaxy. Il suo lancio è legato a doppio filo a quello di Android 16 da parte di Google,

Cosa cambia in Samsung One UI 8

Nonostante non rappresenti una rivoluzione totale rispetto alla versione precedente, Samsung One UI 8 introduce miglioramenti significativi per l’uso quotidiano. Tra le novità principali, le app come Galleria e I miei file sono state riprogettate per offrire un’interfaccia più moderna e intuitiva.

Inoltre, l’integrazione delle nuove funzionalità di Android 16 garantirà prestazioni migliorate e una maggiore sicurezza nella gestione dei dati personali. Infine, One UI 8 con Android 16 continuerà ad offrire nuove funzioni basate sull’AI, portando avanti il programma Galaxy AI di Samsung, che consiste nella personalizzazione delle funzioni di Google Gemini per i dispositivi Galaxy.

Compatibilità con i dispositivi Galaxy

L’aggiornamento sarà disponibile per una vasta gamma di dispositivi Galaxy:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Tempistiche di rilascio

Secondo le informazioni disponibili, Google dovrebbe rilasciare Android 16 a giugno 2025 e Samsung seguirà a ruota, lanciando Samsung One UI 8 tra luglio e agosto dello stesso anno.

Tutti gli analisti si aspettano, infatti, che anche quest’anno Samsung sarà la prima a portare Android 16 sui suoi smartphone, seguendo quella che è ormai una vera e propria tradizione: prima i Google Pixel, poco dopo i Samsung Galaxy, poi tutti gli altri.

Con il lancio di Samsung One UI 8, l’azienda coreana conferma dunque il suo ruolo di leader nel mercato degli smartphone Android, offrendo aggiornamenti puntuali e costanti del sistema operativo.