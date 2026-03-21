Samsung prepara i nuovi Galaxy A57 e A37: quando arrivano

Samsung è pronta a rinnovare uno dei segmenti più importanti del mercato smartphone, quello dei medi gamma, con due modelli attesissimi che potrebbero arrivare molto prima di quanto previsto.
Parliamo dei nuovi Galaxy A57 e Galaxy A37, dispositivi che ogni anno rappresentano una parte fondamentale delle vendite Samsung e che nel 2026 puntano a fare un salto ulteriore.Dopo settimane di indiscrezioni, ora emerge una data molto più precisa per la presentazione ufficiale.
La data da segnare: fine marzo
Secondo le informazioni più recenti, Samsung avrebbe fissato la presentazione dei nuovi modelli per il 25 marzo 2026, con un annuncio che dovrebbe arrivare senza un grande evento dedicato.
Non si tratterebbe quindi di un classico evento Unpacked, ma di una comunicazione più semplice, probabilmente tramite canali ufficiali e comunicati.
Una scelta che conferma quanto questi dispositivi siano pensati per il grande pubblico, ma senza la necessità di uno show globale.
Cosa cambia rispetto agli anni precedenti
Negli anni passati, la serie Galaxy A veniva presentata tra febbraio e marzo, ma con tempistiche spesso meno precise.
Quest’anno invece il calendario sembra più definito, anche se nei mesi scorsi si era parlato di un possibile lancio anticipato già a febbraio.
Alla fine Samsung avrebbe scelto una via intermedia, mantenendo la finestra di marzo ma con una data più chiara.
Le novità attese sui nuovi modelli
I nuovi smartphone dovrebbero puntare su miglioramenti graduali ma concreti, a partire dal display AMOLED con refresh rate elevato e batterie da circa 5.000 mAh.
Il Galaxy A57 dovrebbe posizionarsi più in alto, con un processore aggiornato e prestazioni migliori, mentre il Galaxy A37 resterà una soluzione più accessibile.
Anche il design dovrebbe restare riconoscibile, ma con piccoli cambiamenti per rendere i dispositivi più moderni.
Prezzi e posizionamento
Le prime stime parlano di prezzi simili alla generazione precedente, con il Galaxy A37 intorno ai 400 euro e il Galaxy A57 che potrebbe superare i 500 euro nelle versioni più complete.
Una fascia di prezzo molto competitiva, che è proprio il motivo per cui questa serie continua a essere tra le più vendute.
Samsung punta a offrire un equilibrio tra prestazioni, autonomia e prezzo, senza entrare nel territorio dei top di gamma.
Perché questi modelli contano davvero
Non sono gli smartphone più potenti o più costosi, ma sono quelli che la maggior parte delle persone utilizza ogni giorno.
La serie Galaxy A rappresenta il cuore del mercato, ed è qui che si gioca la vera competizione tra i produttori.
Ed è proprio per questo che ogni aggiornamento, anche piccolo, può fare la differenza nella scelta finale.
Una fase chiave per Samsung
Con questi nuovi modelli, Samsung punta a consolidare la sua posizione nella fascia media, dove la concorrenza è sempre più aggressiva.
I Galaxy A57 e A37 non devono stupire, ma convincere ogni giorno nell’uso reale.
E sarà proprio questo, più delle specifiche, a determinare se riusciranno a confermare il successo delle generazioni precedenti.